Huawei Mate 30 Pro tanıtıldı! İşte şaşırtan özellikleri

Huawei’nin Mate 10 ve Mate 20 ile standartlaştırdığı tasarım anlayışı, Mate 30’da da devam ediyor. Ancak rakiplerinden farklı olarak Huawei’nin her bir Mate 30 için karakteristik bir tasarım çizgisi belirlediğini söyleyebiliriz. Bu karakteristik çizgiler ise Mate 30 özelinde kıvrımsız bir ekran ile ön plana çıkıyor.

Mate 30 Pro’daki şelale ekran, Mate 30’da yerini düz bir ekrana bırakıyor. Onun dışında Pro versiyonuna kıyasla biraz daha kalın, ancak bir önceki model Mate 20’ye göre daha ince çerçeveler görüyoruz. He bu arada bir de çentik var. O çentik içinde de iki ön kameramız bulunuyor.

Mate 30’un arkasında ise Mate 30 Pro ile benzer tasarıma sahip yuvarlak ve oldukça büyük bir arka kamera modülü bulunuyor. Huawei’nin P30 Pro’da kullandığı periskop lens Mate 30 ailesinde yok. Bu nedenle dairesel modül ile firmanın özgün bir tasarım ortaya koyması kolaylaşmış görünüyor.

6,5 inç boyutundaki ekran, yeni modellerin merkezinde yer alan bir telefon için rakiplerinden daha üst düzey. Huawei’nin hem Apple’a hem de Samsung’a yanıt vermek için piyasaya sürdüğü bir seri olan Mate, phablet tanımının biraz daha yumuşatılmış hali. Bir başka deyişle büyük ekranıyla Note serisine, kullanımıyla da iPhone serisine karşılık veriyor.

2340 x 1080 piksel ekran çözünürlüğünün bulunduğu telefon, insan gözü için oldukça yeterli bir netlik sunuyor.









Yine de Mate 30’un ekran çözünürlüğü akıllı telefon ile yapabileceğiniz her şey için yeterli düzeyde. Çünkü çözünürlük sabit kalsa da piksel yoğunluğunun ve renk doğruluğunun arttığını görüyoruz. Aynı durum iPhone 11 ve Samsung’un son telefonları için de geçerli. Bu arada Huawei Mate 30’un ekran panelini LG Display üretiyor.

Mate 30’da Huawei, tam 4200 mAh kapasitesine sahip bir batarya ile karşımıza çıkıyor.

Söz konusu batarya şimdilik 1 günü atlatabilecek güçte görünüyor. Elbette YouTube incelememizde daha detaylı bilgiler vereceğiz. Bunun yanı sıra Mate 20 ile sektörel bir standart haline gelen şarj paylaşımı özelliği Mate 30’da kendisine yer buldu. Bir başka Mate 30’u ya da Huawei donanımlarını bu sayede şarj edebiliyorsunuz.

Kutu içerisinde standart olarak 40 watt gücünde bir adaptörle gelen Mate 30, bu konuda Apple’a yine gol attı. Zira iPhone 11 ile birlikte kutuda gelen hızlı şarj adaptörünün gücü 18 watt. Huawei, Mate 30’u sadece 30 dakika içerisinde %100 şarj etme garantisi veriyor. Ek olarak kablosuz şarj gücü ise 27 watt.

Huawei Mate 30 ailesi, Kirin 990’un ilk kez kullanıldığı cihazlar oldular. Bu işlemci yongası, Apple’ın A13 Bionic yongasından sonra piyasaya sürülecek yeni nesil bir işlemci.

Daha basit bir ifade ile Kirin 990, 2,86 GHz’e kadar çıkan hızıyla ve 8 çekirdeğiyle bir dizüstünü de çalıştırabilecek düzeyde. GPU tarafında ise işler Mali-G76 MP16’ya emanet ediliyor. Bu da oyunlarda ve video deneyimlerinde yüksek çözünürlük sunuyor.

Yapay zekâ birimlerinin geliştirilmiş olması daha düşük bir enerji tüketimi, dolayısıyla daha az ısınma ve daha uzun bir batarya ömrü sunuyor.

Ana ön kameranın çözünürlüğü 24 MP. Derinlik için bu iki sensöre ToF sensörü eşlik ediyor. Ayrıca düşük ışıkta yüksek kaliteli öz çekimler yapmak, görüntülü görüşmeler yapmak mümkün oluyor.

Mate 30’un arkasındaki modülde ise 4 arka kamera var. Sensörler Sony, lensler ise Leica tarafından üretiliyor.

Ana kamera 40 MP çözünürlüğünde, f/1.6 diyafram açıklığına sahip ve optik görüntü sabitleyici özelliği bulunuyor. İkincil kamera ise 16 MP ve sinematik geniş açı adı verilen yeniliği sunacak bir lense sahip. Üçüncü sensör 8 MP çözünürlüğünde ve telefoto lens ile geliyor, 3x optik zoom sunuyor.

Hauwei Mate 30, Avrupa'da 8 GB RAM ve 128 GB depolamaya sahip versiyonuyla 799 euroya satışa sunulacak.









HUAWEI MATE 30 PRO

Mate 30 Pro’nun önü ve arkası cam yapıya sahip. Gorilla Glass 6 teknolojisi ile korunan telefonda IP68 sertifikası da mevcut. IP68 ile birlikte telefon, 2 metre derinlikte yarım saate kadar dayanıklılık sunabiliyor. Ayrıca telefonun boyutları ve ağırlığı, 158.1 x 73.1 x 8.8 mm ölçülerinde ve 198 gram şeklinde.

Ekranda Mate 30’a göre biraz daha büyük çentik yer alsa da yan çerçevelerin kalınlığının 0 mm’ye indirildiğini görüyoruz. 6.53 inç boyutunda, 2K+ çözünürlüğünde ve 18.5:9 formatında çentikli OLED ekranla gelen telefonun ekranı 409 ppi değerinde piksel yoğunluğu sunuyor. Ekran DCI-P3 ve HDR10 desteğine de sahip.

Huawei Mate 30 Pro, HiSilicon tarafından geliştirilen ve şu anda en güçlü mobil işlemcilerden biri olan Kirin 990 işlemcisinden güç alıyor.

8 GB RAM ile birlikte bizleri karşılayan telefonun depolama alanı tarafında ise UFS 3.0 standartında 256 GB ve 512 GB olmak üzere iki farklı varyasyonu bulunuyor. Telefonun hafızası Huawei tarafından satılan Nano Memory kartları ile birlikte 256 GB’a kadar artırılabiliyor.









Kamera tarafına bakıldığında Huawei P30 Pro‘yla benzer kamera kurulumuna sahip olduğunu görüyoruz. Ana kamera, telefoto kamera, ultra geniş açı ve 3D ToF kamera olmak üzere 4 kamera ile karşımıza çıkan telefonun ana kamerası, 40 Megapiksel çözünürlüğünde ve f/1.6 diyafram açıklığına sahip.

8 Megapiksel telefoto kamera ve 40 Megapiksel ultra geniş açı kameranın diyafram değerleri ise f/2.4 ve f/1.8 şeklinde. Telefoto lens, 3 kata kadar optik yakınlaştırma yapabiliyor. Hibrit yakınlaştırma ile birlikte 10 kata kadar yakınlaştırma yapabilen kamera, toplamda 45 kat yakınlaştırma yapabiliyor. 3D ToF kamera ile birlikte de telefonun kamerası, 3 boyutlu tarama yapabiliyor. Bu sayede portre modu ve açıklık modu gibi özellikler daha başarılı bir deneyim yaratıyor.

Ön tarafta ise bizleri 32 Megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 3D ToF kamera olmak üzere çift kamera karşılıyor.

4K çözünürlüğünde ve saniyede 60 kareye kadar videolar kaydedebilen telefon, Full HD çözünürlüğünde saniyede 960 kare video kaydı yapabiliyor. Telefon HD çözünürlüğünde ise saniyede 7680 kare video kaydedebiliyor.

4.500 mAh kapasiteli bataryadan beslenen Mate 30 Pro, 40W değerinde şarj adaptörü ile birlikte kutusundan çıkıyor. Kablosuz şarjda ise 27W desteği sunuyor. Tersine kablosuz şarj özelliği de mevcut.

Huawei Mate 30 Pro’nun Android ile birlikte gelmeyeceğine dair birçok iddia ortaya çıkmıştı. Ancak Mate 30 Pro, Android 10 ile birlikte bizleri karşılıyor. Android 10’a arayüz tarafında ise EMUI 10 arayüzü eşlik ediyor.









Huawei Mate 30 Pro’nun 256 GB’lık versiyonu 1099 euro’luk fiyat etiketine sahip. 5G uyumlu Mate 30 Pro’nun fiyat etiketi ise 1199 euro şeklinde.

HUAWEI MATE 30 SERİSİNDE GOOGLE YOK!

Huawei ile Google arasında yaşanan ambargo sorununun en büyük zararı Mate 30 serisi telefonlara oldu. Android 10 işletim sistemi yüklü olarak gelse de (açık kaynak kodlu bir işletim sistemi olduğundan Google'ın izni gerekmiyor) Google Play Store içerisinde bulunmuyor. Bu nedenle pek çok uygulama bu telefona yüklenemeyecek. Huawei'nin kendi uygulama mağazası AppGallery mağazasından uygulama indirmek mümkün olacak.

WhatsApp, Facebook dahil pek çok uygulamayı bu telefonda kullanabilmek mümkün olacak. Ancak Google'a it YouTube, Translate başta olmak üzere hiçbir uygulama telefona yüklenemeyecek. Çünkü bu uygulamalara Huawei'nin uygulama mağazasından ulaşmak mümkün değil.



