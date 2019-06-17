Huawei Mate 30 Pro özellikleri belli oldu
Çinli Huawei'nin önümüzdeki aylar tanıtmaya hazırlandığı yeni akıllı telefon serisi Huawei Mate 30'un muhtemel özellikleri ortaya çıktı. Huawei Mate 30 Lite, Mate 30 ve Mate 30 Pro olmak üzere üç farklı modelde gelmesi beklenen cihazlar bakın hangi özelliklerle karşımıza çıkacak?
Huawei P30 serisi telefonlarıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Huawei, 50 megapiksele kadar zum yapabilen P30 Pro ile telefon pazarında bir ilki yapmıştı. Şimdi ise şirket, Mate serisinin yeni halkası üzerinde son çalışmalarını sürdürüyor. Geçtiğimiz yıl Ekim ayında Londra'da yapılan bir etkinlikte duyurulan Huawei Mate 20 serisinin ardından bu yıl ise yine aynı tarihlerde Mate 30 serisi cihazlarla karşı karşıya geleceğiz.
6.71 inç'lik büyük ekranıyla gelmesi beklenen Huawei Mate 30 Pro, AMOLED bir ekran kullanacak. 90 Hz ekran yenileme hızına sahip olan cihaza benzer şekilde OnePlus 7 Pro da aynı özelliğe sahip. Diğer yandan arka kameralar cihazın en merak edilen noktalarından biri; şirkete yakın kaynakların iddiasına göre Huawei bu cihazında da 50x dijital zum ve 5x optik zum sunacak. Yani P30 serisinden geri kalır yanı olmayacak.
Mavi, kırmızı ve siyah renkli kasalara sahip olması beklenen Huawei Mate 30 Pro, 5G teknolojisini de destekliyor olacak. Huawei'nin kendi geliştirdiği Kirin 985 işlemciden güç alan Huawei Mate 30 Pro, 55W hızlı şarj teknolojisinden faydalanıyor. 4200 mAh bataryadan enerjisini alan telefon, bu teknoloji sayesinde çok daha hızlı şarj olacak.
Huawei Mate 30 Pro'yu ekim ayında resmen görmüş olacağız.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle