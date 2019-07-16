Huawei Mate 30 Pro nasıl olacak? İşte özellikleri
Çin merkezli teknoloji üreticisi Huawei, P30 serisinden sonra yeni bir telefonun hazırlığında. Mate serisini yenilemeyi planlayan şirket, Huawei Mate 30 Pro başta olmak üzere Mate serisine ait diğer yeni modelleri eylül sonu ya da ekim ayı başında dünyaya duyurmayı hedefliyor. Peki Huawei Mate 30 Pro hangi özelliklerle geliyor?
Huawei Mate 30 Pro'ya ait yeni bir görüntü internete sızdı. Cihazın ön kamerasının tasarımı gözler önüne serilirken, 5G teknolojisini de desteklemesi kuvvetle muhtemel. Android Q işletim sistemi yüklü olarak kutusundan çıkması beklenen Huawei Mate 30 Pro'nun HongMeng OS ile geleceğini iddia edenler de var. Ancak bu ihtimal şimdilik düşük görünüyor.
6.71 inç'lik büyük ekranıyla gelmesi beklenen Huawei Mate 30 Pro, AMOLED bir ekran kullanacak. 90 Hz ekran yenileme hızına sahip olan cihaza benzer şekilde OnePlus 7 Pro da aynı özelliğe sahip. Diğer yandan arka kameralar cihazın en merak edilen noktalarından biri; şirkete yakın kaynakların iddiasına göre Huawei bu cihazında da 50x dijital zum ve 5x optik zum sunacak. Yani P30 serisinden geri kalır yanı olmayacak.
Mavi, kırmızı ve siyah renkli kasalara sahip olması beklenen Huawei Mate 30 Pro, 5G teknolojisini de destekliyor olacak. Huawei'nin kendi geliştirdiği Kirin 985 işlemciden güç alan Huawei Mate 30 Pro, 55W hızlı şarj teknolojisinden faydalanıyor. 4200 mAh bataryadan enerjisini alan telefon, bu teknoloji sayesinde çok daha hızlı şarj olacak.
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