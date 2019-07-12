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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
12.07.2019 - 08:27, Son Güncelleme:

Huawei Mate 30 Pro nasıl olacak? Ekran koruyucusu görüntülendi

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Huawei Mate 30 Pro nasıl olacak? Ekran koruyucusu görüntülendi

Çin merkezli teknoloji üreticisi Huawei, Eylül veya Ekim ayında yeni Mate serisinin tanıtımını yapmaya hazırlanıyor. Planlarda bir değişiklik olmazsa Huawei Mate 30, Mate 30 Lite ve Mate 30 Pro modelleri ilk kez karşımıza çıkacak. Bu kapsamda tanıtımdan haftalar önce Mate 30 Pro'ya ait ekran koruyucusunun internete sızmasıyla yeni Mate telefonla ilgili önemli detaylar da gün yüzüne çıktı.

Huawei Mate 30 serisi, P30 serisinin ardından şirketin en gelişmiş telefonları olacak. Üç farklı modelde gelmesi beklenen Mate 30 serisinin üst sınır modeli olan Mate 30 Pro ise şirketin en merak edilen telefonu. Huawei'ye yakın kaynaklardan biri olan Ice Universe'in sızdırdığı yeni bir görüntü ise Mate 30 Pro'ya dair ipuçları veriyor. Mate 30 Pro'ya ait bir ekran koruyucunun internete sızdırılmasıyla birlikte cihazın ekranında çentik olmayacağı netleşmiş oldu. Peki ön kamera nerede? 

Bu konuda net bir şey söylemek şu an için pek mümkün olmasa da, iddialar cihazın ön kamerasının Oppo Reno serisi ve Xiaomi Mi 9T'de görülen kızaklı kamera sistemini kullanacağını düşünüyor.

Çin sertifikasyon kuruluşu olan TENAA'da ortaya çıkan bir belge ise Huawei'nin 4 kameralı telefon üzerinde çalıştığını gözler önüne serdi. Huawei Mate 30 Pro olması beklenen 4 kameralı yeni Huawei telefon, 6.26 inç'lik bir ekranla geliyor ve 2340x1080 piksel ekran çözünürlüğü sunuyor. Ön kamerasının 32 MP çözünürlüğünde çekim yapabilmesi beklenirken, diğer yandan arka yüzde yer alan dörtlü kamera kurulumunun ana kamerası 48 MP olacak.

Huawei Mate 30 Pro nasıl olacak Ekran koruyucusu görüntülendi

Huawei'nin geliştirdiği Kirin 980 işlemciden güç alması beklenen Huawei Mate 30 Pro, 6 GB ve 8 GB RAM seçenekleriyle kullanıcılara sunulacak. Depolama tarafına geldiğimizde ise cihazın 128 GB ve 256 GB opsiyonlarını sunduğu görülüyor. Ancak depolama hafızasını daha da arttırmak isteyenler microSD kart desteği sayesinde bunu yapabilme imkanına sahip olacak.

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