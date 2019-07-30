Huawei Mate 30 Pro nasıl olacak?
Huawei'nin Eylül veya Ekim ayında resmi duyurusunu yapmayı planladığı yeni amiral telefon serisi Huawei Mate 30 için geri sayım sürüyor. Peki serinin en gözde telefonu olması beklenen Huawei Mate 30 Pro hangi özelliklerle geliyor?
Huawei Mate 30 Pro'nun iyi bir kamerayla geleceğine neredeyse kesin gözle bakılıyor. Yeni bir sızıntı, telefonun kamerasıyla ilgili ilginç (ve belki heyecanlandıran) bilgiler veriyor.
UniverseIce tarafından paylaşılan tweet, şöyle diyor: "40+40+8+ToF. Bu telefonun hangisi olduğunu bilin."
Başta anlaşılmasa da Google Pixel 4 ve iPhone 11'in üç kamerayla geleceği, Samsung Galaxy Note 10 ve Note 10 Plus'ın sırasıyla üç ve beş kamerayla geleceği biliniyor. Geriye kalan tek önemli telefon, Huawei Mate 30 Pro. Bu sızıntı gerçekten de Huawei Mate 30 Pro'dan bahsediyorsa, telefonun bir mesafe ölçen sensör (ToF), 8MP telefoto lens, 40MP ana lens ile gelmesi beklenebilir. Huawei P30 Pro da 40MP ana sensörle geliyordu ancak ikinci sensör 20MP idi. Burada ikinci sensörün de 40MP olduğu anlaşılıyor. Tabi ikinci kamera, ultra-geniş lens veya diğer 40MP sensörle birlikte kullanılan bir lens olabilir.
HUAWEI MATE 30 PRO DİĞER ÖZELLİKLER
Huawei P30 serisi telefonlarıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Huawei, 50 megapiksele kadar zum yapabilen P30 Pro ile telefon pazarında bir ilki yapmıştı. Şimdi ise şirket, Mate serisinin yeni halkası üzerinde son çalışmalarını sürdürüyor. Geçtiğimiz yıl Ekim ayında Londra'da yapılan bir etkinlikte duyurulan Huawei Mate 20 serisinin ardından bu yıl ise yine aynı tarihlerde Mate 30 serisi cihazlarla karşı karşıya geleceğiz.
6.71 inç'lik büyük ekranıyla gelmesi beklenen Huawei Mate 30 Pro, AMOLED bir ekran kullanacak. 90 Hz ekran yenileme hızına sahip olan cihaza benzer şekilde OnePlus 7 Pro da aynı özelliğe sahip. Diğer yandan arka kameralar cihazın en merak edilen noktalarından biri; şirkete yakın kaynakların iddiasına göre Huawei bu cihazında da 50x dijital zum ve 5x optik zum sunacak. Yani P30 serisinden geri kalır yanı olmayacak.
Mavi, kırmızı ve siyah renkli kasalara sahip olması beklenen Huawei Mate 30 Pro, 5G teknolojisini de destekliyor olacak. Huawei'nin kendi geliştirdiği Kirin 985 işlemciden güç alan Huawei Mate 30 Pro, 55W hızlı şarj teknolojisinden faydalanıyor. 4200 mAh bataryadan enerjisini alan telefon, bu teknoloji sayesinde çok daha hızlı şarj olacak.
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