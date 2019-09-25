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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
25.09.2019 - 09:12, Son Güncelleme:

Huawei Mate 30 Pro nasıl fotoğraf çekiyor?

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Huawei Mate 30 Pro nasıl fotoğraf çekiyor?

Çin merkezli teknoloji üreticisi Huawei, yeni telefonları Huawei Mate 30 ve Huawei Mate 30 Pro ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Münih'te gerçekleştirilen etkinlikte duyurusu yapılan cihazların en çok konuşulan tarafı ise kamerası. Peki Huawei Mate 30 Pro nasıl fotoğraf çekiyor?

Huawei Mate 30 Pro, birçok özelliğiyle çıtayı bir üst seviyeye çekerken, kamerasının üzerinde ise ayrıca durmak gerekiyor. Bu telefonu diğer rakiplerinden ayıran en önemli özelliği 7680 FPS ağır çekim özelliği. Günümüzde kullanılan birçok telefonda yer alan 960 FPS ağır çekimin 8 katı daha yavaş bir görüntüden söz ediyoruz. Konuyla ilgili açıklama yapan Huawei'den Bruce Lee, kare/saniye hızı olarak bir ilki başardıklarını belirtiyor. Bu özelliğin öne çıkmasında yapay zeka teknolojisinin rolünü de yadsımamak gerekiyor. 

Telefon 0.12 saniyelik çekimler yapıyor ve bunlar 32 saniyelik 30 fps ağır çekim videolara dönüştürülüyor. Bu verilerin işlenmesinde ISS, CPU, GPU ve NPU aktif rol alıyor.

Huawei Mate 30 Pro nasıl fotoğraf çekiyor


HUAWEI MATE 30 PRO TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Mate 30 Pro’nun önü ve arkası cam yapıya sahip. Gorilla Glass 6 teknolojisi ile korunan telefonda IP68 sertifikası da mevcut. IP68 ile birlikte telefon, 2 metre derinlikte yarım saate kadar dayanıklılık sunabiliyor. Ayrıca telefonun boyutları ve ağırlığı, 158.1 x 73.1 x 8.8 mm ölçülerinde ve 198 gram şeklinde.

Ekranda Mate 30’a göre biraz daha büyük çentik yer alsa da yan çerçevelerin kalınlığının 0 mm’ye indirildiğini görüyoruz. 6.53 inç boyutunda, 2K+ çözünürlüğünde ve 18.5:9 formatında çentikli OLED ekranla gelen telefonun ekranı 409 ppi değerinde piksel yoğunluğu sunuyor. Ekran DCI-P3 ve HDR10 desteğine de sahip.

Huawei Mate 30 Pro, HiSilicon tarafından geliştirilen ve şu anda en güçlü mobil işlemcilerden biri olan Kirin 990 işlemcisinden güç alıyor.

8 GB RAM ile birlikte bizleri karşılayan telefonun depolama alanı tarafında ise UFS 3.0 standartında 256 GB ve 512 GB olmak üzere iki farklı varyasyonu bulunuyor. Telefonun hafızası Huawei tarafından satılan Nano Memory kartları ile birlikte 256 GB’a kadar artırılabiliyor.

Huawei Mate 30 Pro nasıl fotoğraf çekiyor

Kamera tarafına bakıldığında Huawei P30 Pro‘yla benzer kamera kurulumuna sahip olduğunu görüyoruz. Ana kamera, telefoto kamera, ultra geniş açı ve 3D ToF kamera olmak üzere 4 kamera ile karşımıza çıkan telefonun ana kamerası, 40 Megapiksel çözünürlüğünde ve f/1.6 diyafram açıklığına sahip.

8 Megapiksel telefoto kamera ve 40 Megapiksel ultra geniş açı kameranın diyafram değerleri ise f/2.4 ve f/1.8 şeklinde. Telefoto lens, 3 kata kadar optik yakınlaştırma yapabiliyor. Hibrit yakınlaştırma ile birlikte 10 kata kadar yakınlaştırma yapabilen kamera, toplamda 45 kat yakınlaştırma yapabiliyor. 3D ToF kamera ile birlikte de telefonun kamerası, 3 boyutlu tarama yapabiliyor. Bu sayede portre modu ve açıklık modu gibi özellikler daha başarılı bir deneyim yaratıyor.

Ön tarafta ise bizleri 32 Megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 3D ToF kamera olmak üzere çift kamera karşılıyor.

4K çözünürlüğünde ve saniyede 60 kareye kadar videolar kaydedebilen telefon, Full HD çözünürlüğünde saniyede 960 kare video kaydı yapabiliyor. Telefon HD çözünürlüğünde ise saniyede 7680 kare video kaydedebiliyor.

Huawei Mate 30 Pro nasıl fotoğraf çekiyor

4.500 mAh kapasiteli bataryadan beslenen Mate 30 Pro, 40W değerinde şarj adaptörü ile birlikte kutusundan çıkıyor. Kablosuz şarjda ise 27W desteği sunuyor. Tersine kablosuz şarj özelliği de mevcut.

Huawei Mate 30 Pro’nun Android ile birlikte gelmeyeceğine dair birçok iddia ortaya çıkmıştı. Ancak Mate 30 Pro, Android 10 ile birlikte bizleri karşılıyor. Android 10’a arayüz tarafında ise EMUI 10 arayüzü eşlik ediyor.

Huawei Mate 30 Pro’nun 256 GB’lık versiyonu 1099 euro’luk fiyat etiketine sahip. 5G uyumlu Mate 30 Pro’nun fiyat etiketi ise 1199 euro şeklinde.

20 milyar cihaz birbiriyle konuşacak, Dünya bu yükü nasıl kaldıracak?Türkiye'den 10 saat uçuş uzaklığında bulunan Singapur'da Schneider Electric, önemli bir etkinlik düzenledi. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte 2020 yılında 20 milyarı aşkın cihaz, Nesnelerin İnterneti adı altında birbirlerine bağlanacak. Yani cihazlar birbirleriyle konuşacak; hem de milyarlarcası... Gerçekten de müthiş bir büyüklük, müthiş bir rakam. Peki bunca cihazın ürettiği veri ne olacak? Dünya buna hazır mı? Altyapı büyük veriyi nasıl kaldırabilecek? Bu kapsamda Schneider Electric'ten Türkiye, Orta Asya ve Pakistan Bölgesi Secure Power Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Demirkol, Hürriyet'e önemli açıklamalarda bulundu.
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