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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
05.08.2019 - 09:48, Son Güncelleme:

Huawei Mate 30 Pro mu Samsung Galaxy Note 10 mu?

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Huawei Mate 30 Pro mu Samsung Galaxy Note 10 mu?

7 Ağustos tarihinde tanıtılması beklenen Samsung'un yeni amiral telefonu Galaxy Note 10, pek çok özelliğiyle dikkat çekecek; ancak öne çıkan yanı kamerası olacak. Huawei Mate 30 Pro için de durum pek farklı değil ve cihazın sızan bilgilerine bakıldığında kamerasıyla büyük ses getireceği konuşuluyor. Peki kamera söz konusu olduğunda en iyisi hangisi? Huawei Mate 30 Pro mu yoksa Samsung Galaxy Note 10 mu?

Samsung ve Huawei, Eylül ayı itibarıyla büyük bir rekabete girecek. Huawe, Mate 30 serisi ile gelirken Samsung ise önümüzdeki günlerde Galaxy Note 10 serisi telefonlarını duyuracak. Cihazların daha çok birbirini terleteceği konu ise kamera tarafında olacak. 

Huawei Mate 30 Pro'nun dört arka kamerayla gelmesi bekleniyor. 40 megağiksel ana kamera, 40 MP ikinci kamera, 8 MP kamera ve ToF sensörüyle gelen cihaz, Sony sensörlerden faydalanıyor. Sony sensörlerden ilkinin 1/1.5 inç boyuta ve f/1.6 – f/1.4 değişken diyaframa sahip olacağı biliniyor. Diğer 40 megapiksel sensörün ise 1/1.7 inç boyuta ve 120 derece ultra geniş açıya sahip olduğu söyleniyor.

Huawei Mate 30 Pro mu Samsung Galaxy Note 10 mu

Gelelim Galaxy Note 10'a... Galaxy S10 Plus ile Galaxy Note 10 ana kamera özelliklerinin aynı olacağı belirtiliyor. Asıl iddia Galaxy S10 Plus’ın arka tarafında yer alan üç kameranın aynı şekilde Galaxy Note 10’da yer alacağı. Tabii, yeni özellikler eklenecek.

Örneğin, Galaxy Note 10 Plus modelinde arka kameranın 3D ToF sensörü ile güçlendirileceği belirtiliyor. Galaxy S10’da da yer alan S5K2L4 ana kamera sensörü 12 Megapiksel çözünürlüğünde ve 1.4 μm piksel büyüklüğüne sahip.

Huawei Mate 30 Pro mu Samsung Galaxy Note 10 mu

Diyafram aralığı değişiyor olsa da, Galaxy S7 modelinden bu yana Samsung’un amiral gemilerinde 12 MP / 1.4 μm ana kamera yer alıyor. Önümüzdeki yıl tanıtımı gerçekleştirilecek Galaxy S11 ile bu dönemin sona ereceği belirtiliyor.

Çinlilerden düşük bütçeli telefon: Honor 8STürkiye'de günden güne ismini daha sık duyduğumuz Huawei'nin bir markası olan Honor, yeni orta seviye telefonu Honor 8S'i Türkiye'de satışa sundu, biz de ürünü yakından sıcağı sıcağına inceledik.
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