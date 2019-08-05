Huawei Mate 30 Pro mu Samsung Galaxy Note 10 mu?
7 Ağustos tarihinde tanıtılması beklenen Samsung'un yeni amiral telefonu Galaxy Note 10, pek çok özelliğiyle dikkat çekecek; ancak öne çıkan yanı kamerası olacak. Huawei Mate 30 Pro için de durum pek farklı değil ve cihazın sızan bilgilerine bakıldığında kamerasıyla büyük ses getireceği konuşuluyor. Peki kamera söz konusu olduğunda en iyisi hangisi? Huawei Mate 30 Pro mu yoksa Samsung Galaxy Note 10 mu?
Samsung ve Huawei, Eylül ayı itibarıyla büyük bir rekabete girecek. Huawe, Mate 30 serisi ile gelirken Samsung ise önümüzdeki günlerde Galaxy Note 10 serisi telefonlarını duyuracak. Cihazların daha çok birbirini terleteceği konu ise kamera tarafında olacak.
Huawei Mate 30 Pro'nun dört arka kamerayla gelmesi bekleniyor. 40 megağiksel ana kamera, 40 MP ikinci kamera, 8 MP kamera ve ToF sensörüyle gelen cihaz, Sony sensörlerden faydalanıyor. Sony sensörlerden ilkinin 1/1.5 inç boyuta ve f/1.6 – f/1.4 değişken diyaframa sahip olacağı biliniyor. Diğer 40 megapiksel sensörün ise 1/1.7 inç boyuta ve 120 derece ultra geniş açıya sahip olduğu söyleniyor.
Gelelim Galaxy Note 10'a... Galaxy S10 Plus ile Galaxy Note 10 ana kamera özelliklerinin aynı olacağı belirtiliyor. Asıl iddia Galaxy S10 Plus’ın arka tarafında yer alan üç kameranın aynı şekilde Galaxy Note 10’da yer alacağı. Tabii, yeni özellikler eklenecek.
Örneğin, Galaxy Note 10 Plus modelinde arka kameranın 3D ToF sensörü ile güçlendirileceği belirtiliyor. Galaxy S10’da da yer alan S5K2L4 ana kamera sensörü 12 Megapiksel çözünürlüğünde ve 1.4 μm piksel büyüklüğüne sahip.
Diyafram aralığı değişiyor olsa da, Galaxy S7 modelinden bu yana Samsung’un amiral gemilerinde 12 MP / 1.4 μm ana kamera yer alıyor. Önümüzdeki yıl tanıtımı gerçekleştirilecek Galaxy S11 ile bu dönemin sona ereceği belirtiliyor.
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