Huawei Mate 30 Pro işte böyle görünüyor
Çinli Huawei'nin beklenen telefonlarından biri olan Huawei Mate 30 Pro ile ilgili yeni bir görüntü internete sızdı. Cihazın bu kez kendisi değil, kılıfı ortaya çıktı. Kılıfı ise telefonun tasarımıyla ilgili fazlasıyla fikir veriyor.
Huawei Mate 30, Mate 30 Lite ve Mate 30 Pro, Ekim ayında tanıtılacak. Cihazlarla ilgili pek çok bilgi internete sızarken, son olarak Mate 30 ve Mate 30 Pro'ya ait bir şeffaf telefon kılıfının görüntüleri ortaya çıktı. Kılıfların tasarımına bakıldığında ise yeni Huawei cihazların nasıl bir görünüme sahip olacağı daha net bir şekilde anlaşılıyor.
Huawei Mate 30 Pro modeli daha köşeli bir tasarıma sahip. Parmak izi sensörüne geldiğimizde ise P30 Pro'da olduğu gibi ekrana gömülü şekilde kullanıcılara sunuluyor. Çentiklerin geniş görünüyor olması da sadece standart bir ön kamerayla karşı karşıya olmadığımızı ortaya koyuyor. Şirketin bu cihazlarında daha gelişmiş bir yüz tanıma sensörünü kullanabileceği söyleniyor.
Mate 30 serisinde USB-C girişi bulunurken, Huawei Mate 30'dan farklı olarak Mate 30 Pro'da kulaklık girişi bulunmuyor. Bunun yerine USB-C girişini kullanmak durumundasınız. Huawei Mate 30'da ise 3.5mm kulaklık yuvası bulunuyor ve hemen USB-C girişinin yanında yer alıyor.
İlerleyen günlerde Huawei Mate 30 serisi telefonlarla ilgili daha çok bilgi sızacak gibi görünüyor.
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