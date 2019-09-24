Huawei Mate 30 Pro için Google uygulamaları nasıl yüklenir?
Huawei, geçtiğimiz günlerde Mate 30 ve Mate 30 Pro model yeni amiral telefonlarının duyurusunu yaptı. Bu cihazlarda en dikkat çeken nokta ise Google Play Store'un yer almaması. Peki bu telefonlara Google uygulamalarını yükleyebilmek mümkün mü?
Huawei Mate 30 serisi, ABD ambargosunun Huawei'ye ilk yansıması oldu. Cihazlar her ne kadar başarılı olsa da, Google Play uygulama mağazasının cihazlarda bulunmayışı, cihazlarla ilgili olumsuz bir tablo yaratıyor. Şirket, Google Play Store yerine Huawei'nin son zamanlarda hayli efor sarf ettiği AppGallery uygulama mağazasına ağırlık veriyor. Huawei'nin kendi geliştirdiği bir uygulama mağazası olan AppGallery üzerinden de pek çok uygulamayı indirebilmek mümkün. Ancak Google Play Store'da olduğu gibi geniş bir uygulama yelpazesine sahip olmayan AppGallery bünyesinde Google uygulamaları da bulunmuyor.
YouTube gibi Google'ın milyonlarca cihazda yüklü bulunan uygulamalarının Huawei Mate 30 serisinde olmayışı ise büyük bir eksiklik. Ancak Huawei Mate 30 serisine Google uygulamalarını yüklemek elbette imkansız değil.
Öncelikle Huawei Mate 30'un internet tarayıcısı açın; ardından da Google Chrome APK'sını yüklemek için buraya tıklayın. Daha sonra yine bu internet sitesini Chrome ile açın, sonrasında mavi butona dokunarak devam edin. İnen dosya Google Services Assistant adındaki bir yükleyici APK’sı olacak. Dosyayı açın ve yükleyin.
Ana menüye baktığınızda Google Play Store geldiğini göreceksiniz. Google Play Store’u açın, Google hesabınız ile giriş yapın, hesabınızı açamazsanız cihazı yeniden başlatın, Play Store üzerinden artık istediğiniz Google uygulamasını yükleyebilirsiniz.
Göründüğü gibi Huawei Mate 30 serisi telefonlarda Google Play Store'u tekrar aktif hale getirmek sanılandan çok daha basit bir işlem. Ancak bu yolun ne kadar süre kullanılabileceğini söylemek bugünden mümkün değil.
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