Huawei Mate 30 Pro geliyor! Kılıfı bile ortaya çıktı
Çinli teknoloji devi Huawei'nin 2018 yılında ses getiren telefonu Huawei Mate 20 Pro'nun üzerine bu yıl yeni bir model ile daha karşılaşacağız. Huawei Mate 30 Pro adını taşıyacak olan bu modelin kılıfı bile bugünden internete sızdı bile.
2018 yılında 200 milyondan fazla telefon satmayı başararak kendi rekorunu kıran ve hızlı bir büyüme gerçekleştiren Huawei, 2019 için yeni ürünleri üzerinde çalışmayı sürdürüyor. Geçtiğimiz aylarda Türkiye dahil pek çok ülkede satışa sunulan 3 kameralı Huawei Mate 20 Pro'nun telefon pazarını hareketlendirmesiyle birlikte şirket, bu cihaza yeni bir model daha eklemeyi planlıyor. Huawei Mate 30 Pro'nun net bir şekilde geldiğini ise internete sızan kılıfından anlayabiliyoruz.
Huawei Mate 30’un kamera kurulumu dikdörtgen bir modüle sahipken, Mate 20’nin kare modüle sahip olduğu dikkat çekiyor.
Bu yüzden kare form yerine, dikdörtgen bir form ile karşımıza çıkacak olan teknoloji devi Nokia 9’un ardından piyasa sürülecek olan bir diğer beşli ana kameraya sahip olan model olacak.
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