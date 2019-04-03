Huawei Mate 30 Pro geliyor! En dikkat çeken özelliği ise...
Huawei Mate 30 ve Huawei Mate 30 Pro, bu yılın Eylül veya Ekim aylarında dünyaya duyurulacak. İşte yeni Huawei telefonların en dikkat çeken özelliği...
Huawei Mate 30 serisi telefonlar için geri sayım başladı. Çinli teknoloji üreticisi henüz adını anmasa da birkaç ay sonra bu telefona ait sızıntılarla daha çok karşılaşacağız. Henüz pek çok özelliğini bilmediğimiz yeni serinin en dikkat çeken özelliği ise 5G teknolojisini destekleyecek olması. Ancak bu desteği Huawei Mate 30'un değil Huawei Mate 30 Pro tarafında sağlanması bekleniyor.
Yani biraz daha yüksek ücret ödeyen, 5G desteğini de arkasına alacak ve internet hiç olmadığı kadar hızlanacak. Elbette 5G desteği tek başına bir şey ifade etmiyor; 5G alt yapı çalışmalarının sürdüğü ülkemizde bu teknoloji desteklendiğinde bu telefonlar daha anlamlı bir hale gelecek.
Huawei'nin ilk 5G'li telefonu ise elbette Mate 30 Pro değil. Daha önce şirket, Huawei Mate X'i duyurmuş ve bu telefonun 5G teknolojisini de kullandığını kaydetmişti. Ayrıca Huawei Mate X'in ekranı katlanabilen ilk Huawei telefonu olma özelliği de bulunuyor.
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