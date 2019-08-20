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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
20.08.2019 - 07:51, Son Güncelleme:

Huawei Mate 30 Pro bataryası ne kadar dayanacak?

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Huawei Mate 30 Pro bataryası ne kadar dayanacak?

Huawei, önümüzdeki aylarda yeni amiral telefonu Huawei Mate 30 serisini görücüye çıkarmaya hazırlanıyor. Telefonun pek çok özelliği internete sızarken, son olarak cihazın batarya kapasitesi de ortaya çıktı. İşte Çinlilerin merakla beklenen telefonlarından Huawei Mate 30 Pro ile ilgili bilmeniz gerekenler...

Huawei Mate 30, Huawei Mate 30 Lite ve Huawei Mate 30 Pro, Çinli telefon üreticisinin bu yıla damga vurması beklenen üç yeni telefonu olacak. Bu telefonların en üst modeli ise Mate 30 Pro.  6.71 inç'lik büyük ekranıyla gelmesi beklenen Huawei Mate 30 Pro, AMOLED bir ekran kullanacak. 90 Hz ekran yenileme hızına sahip olan cihaza benzer şekilde OnePlus 7 Pro da aynı özelliğe sahip. Diğer yandan arka kameralar cihazın en merak edilen noktalarından biri; şirkete yakın kaynakların iddiasına göre Huawei bu cihazında da 50x dijital zum ve 5x optik zum sunacak. Yani P30 serisinden geri kalır yanı olmayacak.

Mavi, kırmızı ve siyah renkli kasalara sahip olması beklenen Huawei Mate 30 Pro, 5G teknolojisini de destekliyor olacak. Huawei'nin kendi geliştirdiği Kirin 985 işlemciden güç alan Huawei Mate 30 Pro, 55W hızlı şarj teknolojisinden faydalanıyor. 

Huawei Mate 30 Pro bataryası ne kadar dayanacak



PEKİ YA BATARYA KAPASİTESİ?

Weibo’da ortaya çıkan ve Mate 30 serisine ait olduğu söylenen bataryalar, 4.200 mAh ve 4.500 mAh’lık kapasiteleriyle göz dolduruyor. Bu sayede günlük kullanımı çok daha rahatlatacak olan Huawei Mate 30 serisi hızlı şarj konusunda da iddialı geliyor.

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