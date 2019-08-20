Huawei Mate 30 Pro bataryası ne kadar dayanacak?
Huawei, önümüzdeki aylarda yeni amiral telefonu Huawei Mate 30 serisini görücüye çıkarmaya hazırlanıyor. Telefonun pek çok özelliği internete sızarken, son olarak cihazın batarya kapasitesi de ortaya çıktı. İşte Çinlilerin merakla beklenen telefonlarından Huawei Mate 30 Pro ile ilgili bilmeniz gerekenler...
Huawei Mate 30, Huawei Mate 30 Lite ve Huawei Mate 30 Pro, Çinli telefon üreticisinin bu yıla damga vurması beklenen üç yeni telefonu olacak. Bu telefonların en üst modeli ise Mate 30 Pro. 6.71 inç'lik büyük ekranıyla gelmesi beklenen Huawei Mate 30 Pro, AMOLED bir ekran kullanacak. 90 Hz ekran yenileme hızına sahip olan cihaza benzer şekilde OnePlus 7 Pro da aynı özelliğe sahip. Diğer yandan arka kameralar cihazın en merak edilen noktalarından biri; şirkete yakın kaynakların iddiasına göre Huawei bu cihazında da 50x dijital zum ve 5x optik zum sunacak. Yani P30 serisinden geri kalır yanı olmayacak.
Mavi, kırmızı ve siyah renkli kasalara sahip olması beklenen Huawei Mate 30 Pro, 5G teknolojisini de destekliyor olacak. Huawei'nin kendi geliştirdiği Kirin 985 işlemciden güç alan Huawei Mate 30 Pro, 55W hızlı şarj teknolojisinden faydalanıyor.
PEKİ YA BATARYA KAPASİTESİ?
Weibo’da ortaya çıkan ve Mate 30 serisine ait olduğu söylenen bataryalar, 4.200 mAh ve 4.500 mAh’lık kapasiteleriyle göz dolduruyor. Bu sayede günlük kullanımı çok daha rahatlatacak olan Huawei Mate 30 serisi hızlı şarj konusunda da iddialı geliyor.
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