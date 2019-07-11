Huawei Mate 30 Lite ortaya çıktı! 4 kamerasıyla geliyor
Çinli Huawei'nin Eylül ayı sonrasında dünyaya duyurmayı planladığı yeni akıllı telefon serisi Huawei Mate 30, sadece performans telefonu olmayacak; aynı zamanda P30 serisinde olduğu gibi kamerasıyla da dikkatleri üzerine çekecek gibi görünüyor. İşte karşınızda Huawei Mate 30 Lite...
Huawei, P30 serisinde özellikle kamera tarafında pek çok önemli yenilik yaptı; bunlardan biri de P30 Pro ile 50x dijital zum yapabilme olanağı. Telefon pazarında bunu yapabilen ilk şirket olan Huawei, bu kez P30 serisini geride bırakıp Mate serisini yenilemek istiyor. Bu kapsamda Huawei, önümüzdeki aylarda Mate 30 serisini gün yüzüne çıkaracak. Huawei Mate 30, Mate 30 Pro ve Mate 30 Lite ise duyurulması beklenen telefonlar olacak.
Çin sertifikasyon kuruluşu olan TENAA'da ortaya çıkan bir belge ise Huawei'nin 4 kameralı telefon üzerinde çalıştığını gözler önüne serdi. Huawei Mate 30 Lite olması beklenen 4 kameralı yeni Huawei telefon, 6.26 inç'lik bir ekranla geliyor ve 2340x1080 piksel ekran çözünürlüğü sunuyor. Ön kamerasının 32 MP çözünürlüğünde çekim yapabilmesi beklenirken, diğer yandan arka yüzde yer alan dörtlü kamera kurulumunun ana kamerası 48 MP olacak.
Huawei'nin geliştirdiği Kirin 980 işlemciden güç alması beklenen Huawei Mate 30 Lite, 6 GB ve 8 GB RAM seçenekleriyle kullanıcılara sunulacak. Depolama tarafına geldiğimizde ise cihazın 128 GB ve 256 GB opsiyonlarını sunduğu görülüyor. Ancak depolama hafızasını daha da arttırmak isteyenler microSD kart desteği sayesinde bunu yapabilme imkanına sahip olacak.
3900 mAh bataryadan enerjisini alacak olan Huawei Mate 30 Lite'ın iki farklı renkte raflardaki yerini alması bekleniyor: Bunlar ise Geceyarısı siyahı ve Aurora...
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