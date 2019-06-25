Huawei Mate 30 Lite nasıl olacak? İlk bilgiler geldi
Huawei'nin Ekim aylarında tanıtmayı planladığı yeni telefon serisi Huawei Mate 30, pek çok yeni özellikle birlikte gelecek. Bu seriye ait modellerden biri olan Huawei Mate 30 Lite ise bakın hangi özelliklerle gelecek?
Huawei P30 serisi telefonlarıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Huawei, 50 megapiksele kadar zum yapabilen P30 Pro ile telefon pazarında bir ilki yapmıştı. Şimdi ise şirket, Mate serisinin yeni halkası üzerinde son çalışmalarını sürdürüyor. Geçtiğimiz yıl Ekim ayında Londra'da yapılan bir etkinlikte duyurulan Huawei Mate 20 serisinin ardından bu yıl ise yine aynı tarihlerde Mate 30 serisi cihazlarla karşı karşıya geleceğiz.
Şimdi de gelelm Huawei Mate 30 Lite sürümüne... Mate 30 Lite modeli Kirin 810‘dan güç alacak. Huawei Nova 5 modelinde kullanılmaya başlanan Kirin 810 oldukça güçlü bir orta seviye işlemci. 2.27 GHz hızında çalışan iki adet Cortex A76, ve 1.88 GHz hızında çalışan altı adet Cortex A55 çekirdeğinin yer aldığı işlemci, Mali-G52 MP6 GPU’ya sahip.
Son olarak Mate 30 Lite, 6.4 inç büyüklüğünde delikli bir ekran ile gelecek. 2310×1080 piksel çözünürlük sunacak olan bu ekranın delikli bölümü, 24 Megapiksel çözünürlüğündeki ön kameraya ev sahipliği yapacak.
6 GB RAM / 128 GB depolama hafızası ve 8 GB RAM / 128 GB depolama hafızasıyla satışa sunulması beklenen Mate 30 Lite, aynı zamanda 20 W hızlı şarj teknolojisini de destekleyecek.
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