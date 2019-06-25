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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
25.06.2019 - 12:22, Son Güncelleme:

Huawei Mate 30 Lite nasıl olacak? İlk bilgiler geldi

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Huawei Mate 30 Lite nasıl olacak? İlk bilgiler geldi

Huawei'nin Ekim aylarında tanıtmayı planladığı yeni telefon serisi Huawei Mate 30, pek çok yeni özellikle birlikte gelecek. Bu seriye ait modellerden biri olan Huawei Mate 30 Lite ise bakın hangi özelliklerle gelecek?

Huawei P30 serisi telefonlarıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Huawei, 50 megapiksele kadar zum yapabilen P30 Pro ile telefon pazarında bir ilki yapmıştı. Şimdi ise şirket, Mate serisinin yeni halkası üzerinde son çalışmalarını sürdürüyor. Geçtiğimiz yıl Ekim ayında Londra'da yapılan bir etkinlikte duyurulan Huawei Mate 20 serisinin ardından bu yıl ise yine aynı tarihlerde Mate 30 serisi cihazlarla karşı karşıya geleceğiz.

Şimdi de gelelm Huawei Mate 30 Lite sürümüne... Mate 30 Lite modeli Kirin 810‘dan güç alacak. Huawei Nova 5 modelinde kullanılmaya başlanan Kirin 810 oldukça güçlü bir orta seviye işlemci. 2.27 GHz hızında çalışan iki adet Cortex A76, ve 1.88 GHz hızında çalışan altı adet Cortex A55 çekirdeğinin yer aldığı işlemci, Mali-G52 MP6 GPU’ya sahip.

Son olarak Mate 30 Lite, 6.4 inç büyüklüğünde delikli bir ekran ile gelecek. 2310×1080 piksel çözünürlük sunacak olan bu ekranın delikli bölümü, 24 Megapiksel çözünürlüğündeki ön kameraya ev sahipliği yapacak.

6 GB RAM / 128 GB depolama hafızası ve 8 GB RAM / 128 GB depolama hafızasıyla satışa sunulması beklenen Mate 30 Lite, aynı zamanda 20 W hızlı şarj teknolojisini de destekleyecek.

Huawei P30 Pro elimizdeHuawei, P30 serisi yeni telefonlarını Paris’te dünyaya duyurdu. Hürriyet Teknoloji editörü Selim Öztürk P30 Pro’yu kutusundan çıkardı ve Eyfel Kulesi eşliğinde ilk görüntüleri sizlerle paylaşıyoruz.
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