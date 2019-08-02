Huawei Mate 30 kamerasıyla dikkatleri üzerinde toplayacak
Çin merkezli teknoloji üreticisi Huawei, P30 serisi telefonlarının ardından bu kez Mate serisine odaklandı. Ekim ayında duyurulması beklenen Mate 30 serisinin daha çok kamerasıyla dikkat çekmesi bekleniyor. Peki Huawei Mate 30 serisi cihazlar hangi özelliklerle geliyor?
Huawei Mate 30 serisi telefonlar için geri sayım sürüyor. ABD'nin ambargosuyla birlikte zor günler geçiren; ancak bu günleri geride bırakan şirket, şimdi yeni telefonlarının duyurusuna odaklanmış durumda. Huawei Mate 30 serisi, şirketin performans telefonu olsa da, bu yıl kamerasıyla da öne çıkacak gibi görünüyor. Şirkete yakın kaynaklardan sızan bilgiye göre cihazın arka yüzünde 40 MP + 40 MP + 8 MP üçlü kamera kurulumu bulunuyor.
40 Megapiksel çözünürlüğündeki sensörün 1/1.5″ boyutunda ve f/1.6 diyaframa sahip olması bekleniyor. Bazı kaynaklara göre ise f/1.4 diyaframa sahip olan sensörün, P30 Pro ile benzer şekilde RYYB filtresine sahip olacağı belirtiliyor.
40 Megapiksel çözünürlüğündeki diğer sensör ise ultra geniş açılı fotoğraflarda boy gösterecek. 120 derece görüş açısı ve 1/1.7″ sensör boyutu ile Huawei’nin geniş açılı fotoğraflarda düşük kalite algısını yerle bir etmek istediği belirtiliyor.
Üçüncü kamera ise 8 Megapiksel çözünürlüğünde telefoto lens olacak. Bu sayede 5x optik yakınlaştırma imkanı sunulacağı belirtiliyor.
Gelelim Huawei Mate 30 serinin en yüksek donanımına sahip olan Mate 30 Pro'nun diğer özelliklerine... 6.71 inç'lik büyük ekranıyla gelmesi beklenen Huawei Mate 30 Pro, AMOLED bir ekran kullanacak. 90 Hz ekran yenileme hızına sahip olan cihaza benzer şekilde OnePlus 7 Pro da aynı özelliğe sahip. Diğer yandan arka kameralar cihazın en merak edilen noktalarından biri; şirkete yakın kaynakların iddiasına göre Huawei bu cihazında da 50x dijital zum ve 5x optik zum sunacak. Yani P30 serisinden geri kalır yanı olmayacak.
Mavi, kırmızı ve siyah renkli kasalara sahip olması beklenen Huawei Mate 30 Pro, 5G teknolojisini de destekliyor olacak. Huawei'nin kendi geliştirdiği Kirin 985 işlemciden güç alan Huawei Mate 30 Pro, 55W hızlı şarj teknolojisinden faydalanıyor. 4200 mAh bataryadan enerjisini alan telefon, bu teknoloji sayesinde çok daha hızlı şarj olacak.
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