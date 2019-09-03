Huawei Mate 30: Google uygulamaları içinde var mı, yok mu?
Huawei, 19 Eylül tarihinde yeni amiral telefonları Huawei Mate 30, Huawei Mate 30 Pro ve Huawei Mate 30 Lite'ı dünyaya duyuracak. Ancak yeni telefonlarla ilgili kafaları karıştıran bir nokta var. ABD'nin uyguladığı ambargo nedeniyle Huawei Mate 30 serisi telefonlarda Google uygulamaları bulunacak mı?
Huawei'nin bir yıldır üzerinde çalıştığı ve P30 serisi telefonlarının ardından üzerine daha fazla yoğunlaştığı yeni telefonları Mate 30, Mate 30 Lite ve Mate 30 Pro için sayılı günler kaldı. Şirketin Ekim ayında gerçekleştirmesi beklenen yeni telefonlarını Eylül ayında duyuracak olması dikkat çekerken, diğer yandan ABD'nin uyguladığı ambargo kararı nedeniyle bu yeni telefonlarda Google uygulamalarının bulunup bulunmayacağı henüz netleşmiş değil. Ancak şirkete yakın kaynaklar, Google uygulamalarının bu telefonlarda ön yüklü gelmeyeceğini ortaya koyuyor. Peki Google uygulamalarını sonradan telefonlara kurabilmek mümkün olacak mı?
Huawei'ye yakın kaynaklar, Mate 30 serisi telefonların kutusundan çıktığında Google uygulamalarının bulunmayacağını; ancak sonradan kullanıcıların opsiyonel olarak telefonlarına bu uygulamaları indirebileceğini belirtiyor.
Ancak elbette tüm bunlar birer varsayımdan ibaret. Bu nedenle 19 Eylül tarihi beklemek durumundayız.
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