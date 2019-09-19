Huawei Mate 30 geldi! Google uygulama mağazası kayboldu
Çinli Huawei, yeni telefonlarını dünyaya duyurdu. Ancak telefonlar, beraberinde Google Play Store uygulama mağazası olmadan geliyor. Yani Android 10 işletim sistemine sahip olan telefonlara uygulama yüklemek için Google artık yanınızda olmayacak. Peki bundan sonra ne olacak? Huawei bu duruma nasıl önlem alıyor?
Çin ile ABD arasında süregelen ticaret savaşlarından en büyük zararı gören şirketlerden biri olan Huawei, Google ambargosunun ardından dünyaya tanıttığı telefonlarında ilk kez Google Play Store'a yer veremedi. Açık kaynak kodlu bir işletim sistemi olduğu için Google'ın karışamadığı Android 10 işletim sistemini kullanan yeni telefonlarda, Google'ın uygulama mağazası yer almıyor. Peki bu ne demek? Telefonlara uygulama indiremiyor muyuz? Elbette hayır.
Huawei'bnin bir süredir üzerinde çalıştığı ve ekosistemini genişlettiği Huawei AppGallery, şirketin kendine ait uygulama mağazası. Telefonlara yüklü olarak gelen bu mağazadan pek çok uygulamayı cihazınıza indirebiliyorsunuz. WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram başta olmak üzere birçok uygulamayı kullanmakta bir sıkıntı yaşanmıyor. Ancak cihazda Google desteği olmadığından, Google'a ait uygulamalar yok.
Diğer bir deyişle, Google'a ait YouTube, Google Maps gibi uygulamaları telefona doğrudan mağaza üzerinden yükleyemiyorsunuz. Huawei AppGallery içinde Google uygulamaları yer almadığından kullanıcıların YouTube'a girmek istediklerinde web tarayıcılarını kullanmaları gerekecek. Henüz gelişmekte olan bir ekosisteme sahip olması nedeniyle Google Play Store gibi geniş bir uygulama yelpazesi bulunmayan Huawei AppGallery, her ne kadar birçok popüler uygulamaya ev sahipliği yapsa da, kullanıcıların buna nasıl tepki vereceğini zaman gösterecek.
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