Huawei Mate 20X'in yeni fotoğrafları internete düştü!
Yarın tanıtılması beklenen Huawei'nin yeni telefonlarından Mate 20X'in yeni görüntüleri internete sızdı.
Huawei'nin yeni telefonlarından Mate 20X'e ait olduğu düşünülen bir telefonun görüntüleri internette yayınlandı. Huawei mağazasında çekildiği düşünülen fotoğraf, cihazlardan birinin kalem ile geleceğini gösteriyor.
Fotoğraflar her ne kadar bulanık olsa da soldaki iki cihazın Mate 20 olduğu görülüyor. Sağdaki cihazın ise Mate 20X olduğu tahmin ediliyor ve bu cihaz bir kaleme sahip. Fotoğraflardan anlaşılan bir diğer durum ise Mate 20X'in yanında bulanan kalemin cihaza dahil olmadığı.
Huawei Mate 20X, Kirin 980 işlemciye sahip olacak ve AMOLED bir ekranla gelecek. Arka tarafında 4 adet kamerası olacak olan telefonun oyunlarını ara vermeden oynayabilmek için Mate 20 ve Mate 20 Pro'dan daha büyük bir batarya ile geleceği düşünülüyor.
Mate 20 Serisi için gerçekleştirilecek etkinlik 16 Ekim 2018 Salı günü (yani yarın) Türkiye saatiyle 16.00'da başlayacak.
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