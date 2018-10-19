Huawei Mate 20X kendini nasıl soğutuyor?

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Teknoloji
19.10.2018 - 07:15, Son Güncelleme:

Huawei Mate 20X kendini nasıl soğutuyor?

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Huawei Mate 20X kendini nasıl soğutuyor?

Huawei Mate 20X'in grafenli ve buhar odalı ilginç soğutma sistemi nasıl çalışıyor olabilir?

Yeni tanıtılan Huawei Mate 20X, yoğun işlemlerde üzerinde oluşan ısıyı "grafen film" yoluyla dağıtacak. Peki bu tam olarak ne anlama geliyor, grafen film nasıl çalışıyor?

Firmaya göre Mate 20X'teki soğutma sistemi, "grafen film ve buhar odası" birleşiminden faydalanarak "muhteşem bir soğutma performansı" sunuyor. Cihaz bu sayede uzun süre tam hızda çalışabiliyor ve "en akıcı, en tatmin edici oyun deneyimini" sunuyor.

Karbon atomlarının tek katmanda bal peteği şeklinde dizilmesinden oluşan ince, güçlü ve iletken bir madde olan Grafen, bir "süper madde" olarak anılıyor ve ciddi bir potansiyelinin bulunduğu söyleniyor. Grafen bakıra göre çok daha iletken olduğu için ısıyı daha iyi dağıtabiliyor. Huawei'nin grafeni buhar odasıyla kullanması da ilginç. Buhar odası genellikle laptop'larda ağır ısı borularının yerine kullanılıyor. Bu düz ve kapalı bileşenlerin içinde bir miktar sıvı bulunuyor. Sıvı ısındığında buharlaşıyor ve odanın yüzeylerinde yoğunlaşıyor. Ardından yoğunlaşan sıvı, kılcal kuvvetler tarafından havuza geri döndürülüyor.

Huawei Mate 20X kendini nasıl soğutuyor

Grafen, buhar odasıyla birkaç şekilde çalışabilir. Grafen geçirgenliği sayesinde iyi bir "fitil" görevini üstlenebiliyor ve ısıyı buhar odasına iletebiliyor. Fitillerde çoğunlukla bakır kullanılıyor ancak grafen bu alanda çok daha başarılı olabilir. Alternatif olarak grafen, ısıyı odanın dışına atmakta da kullanılabilir, böylece buhar daha çabuk yoğunlaşacaktır.

Huawei'nin kullandığı yöntem hangisi olursa olsun, gelecekte tablet ve laptop'larda da kullanılabilir ve daha küçük tasarımların yolunu açabilir.

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