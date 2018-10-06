Huawei Mate 20'nin ilk görüntüleri yayınlandı
Çin merkezli teknoloji devi Huawei'nin yeni telefonlarından Huawei Mate 20'ye ait ilk görüntüler internete düştü.
Önümüzdeki günlerde tanıtılacak Huawei Mate 20'ye ait yeni görüntüler yayınlandı. 6.4 inç boyutundaki bir ekranın üzerine kurulacak olan Mate 20, pil kapasitesi ile de oldukça kullanıcılarını tatmin edecek. 7 nm Kirin 980 işlemcisiyle gelecek olan Mate 20’yi 4200 mAh’lik bir bataryanın besleyeceği de iddia ediliyor.
Bugün yapılan sızıntıyla birlikte Mate 20 su damlası olarak adlandırılan ekran çentiği ile yeniden karşımıza çıkıyor. Kare şekilde konumlandırılmış üçlü arka kamera kurulumunu da yeniden görmekteyiz.
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