Huawei Mate 20'nin fiyatları belli oldu!
Çin merkezli teknoloji devi Huawei'nin önümüzdeki günlerde Londra'da tanıtacağı yeni telefonlarından Huawei Mate 20'nin fiyatı nihayet belli oldu.
16 Ekim’de İngiltere‘nin başkenti Londra‘da lanse edilecek olan Huawei Mate 20 modellerinin fiyatları İsviçreli bir perakende şirketi tarafından sızdırıldı.
Yapılan sızıntıda görebileceğiniz gibi Mate 20 modeli 810 dolardan başlayan etiket fiyatları ile satışa sunulacak. Mate 20’nin üst seviye modelleri ise 850-900 dolar arasında olacağının da altı özellikle çiziliyor.
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