Huawei Mate 20 X tanıtıldı! İşte tüm özellikleri ve fiyatı

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Teknoloji
Hakan ALKAN / Londra
16.10.2018 - 19:30, Son Güncelleme:

Huawei Mate 20 X tanıtıldı! İşte tüm özellikleri ve fiyatı

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Huawei Mate 20 X tanıtıldı! İşte tüm özellikleri ve fiyatı

Çinli teknoloji devi Huawei'nin yeni oyuncaklarından Huawei Mate 20 X, Londra'da gerçekleştirilen dev etkinlikte dünyaya duyuruldu. Peki yeni telefon hangi özelliklerle geliyor? İşte Huawei Mate 20 X'in teknik özellikleri ve cihazın ilk resmi görüntüleri...

Huawei, bugün düzenlediği etkinlikte Mate 20 ve Mate 20 Pro ile birlikte bir de sıra dışı telefon tanıttı. Mate 20X, pek çok özelliği ile Mate 20'yi andırsa da, oldukça "büyük" farkları da yok değil.

Öncelikle Full HD+ çözünürlük sunan OLED ekrandan bahsetmek gerekiyor. Ekranın boyutu tam olarak 7.2 inç. Ekranın bu kadar büyük olması, doğal olarak daha fazla pil gücü gerektiriyor ve Huawei, telefona 5.000mAh kapasiteli dev bir batarya eklemeyi ihmal etmemiş.

Huawei Mate 20 X tanıtıldı İşte tüm özellikleri ve fiyatı


Telefonun kalbinde Huawei'in kendi işlemcisi Kirin 980 bulunuyor. Bu işlemci, 6GB RAM ile destekleniyor. 3 adet arka kameraya sahip olan Mate 20X'in kameraları 40, 20 ve 8 megapiksel çözünürlük sunuyor.

Bir tableti andıran telefon, Huawei'in M Pen kalemini de destekliyor.

Huawei Mate 20 X tanıtıldı İşte tüm özellikleri ve fiyatı

Telefon, 128GB'lık depolama alanı ile birlikte, 29 Ekim'den itibaren 899 dolarlık fiyat etiketiyle raflarda olacak.

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