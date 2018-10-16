Huawei Mate 20 tanıtıldı! İşte tüm özellikleri ve fiyatı

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Teknoloji
Hakan ALKAN / Londra
16.10.2018 - 19:05, Son Güncelleme:

Huawei Mate 20 tanıtıldı! İşte tüm özellikleri ve fiyatı

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Huawei Mate 20 tanıtıldı! İşte tüm özellikleri ve fiyatı

Çinli teknoloji devi Huawei'nin yeni oyuncaklarından Huawei Mate 20, Londra'da gerçekleştirilen dev etkinlikte dünyaya duyuruldu. Peki yeni telefon hangi özelliklerle geliyor? İşte Huawei Mate 20'nin teknik özellikleri ve cihazın ilk resmi görüntüleri...

Huawei, Londra'da gerçekleştirdiği etkinlikte üç yeni telefonunu duyurdu. Bunlardan biri Huawei Mate 20 oldu. 6.53 inç'lik dev bir ekranla gelen ve 2244x1080 piksel ekran çözünürlük sunan cihaz, piyasadaki diğer amiral telefonlara meydan okuyor. 

4 GB RAM ve 128 GB depolama alanı ile gelen Mate 20 beklendiği gibi Kirin 980 işlemciden güç alıyor. 

Gelelim kameraya... Mali G76 dahili grafik birimine sahip olan Huawei Mate 20’nin arka kısmında üç kamera yer alıyor. Bu kameralar geniş açı, ultra geniş açı ve telefoto olmak üzere üç ana göreve sahip. 12 Megapiksel çözünürlüğündeki geniş açılı ana kamera f/1.8 diyaframa sahip. Bu kameraya 16 Megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı f/2.2 ve 8 Megapiksel çözünürlüğünde f/2.4 diyaframa sahip telefoto kamera eşlik ediyor.

Huawei Mate 20 tanıtıldı İşte tüm özellikleri ve fiyatı

Bunun yanı sıra 4K çözünürlükte 60 fps video kaydı yapamayan Mate 20’nin kamerası, P20 Pro gibi yapay zeka ile güçlendirildi. 500’den fazla tanımlı senaryo sayesinde kamera için en iyi ayarların saniyeler içerisinde yapılması sağlanırken, OIS ile büyük oranda sarsıntıların önüne geçiliyor.

Mate 20’nin ön tarafında ise 24 Megapiksel çözünürlüğünde, f/2.0 diyaframa sahip bir kamera yer alıyor. Diğer özelliklere baktığımızda ise Mate 20 Pro’da sunulan 40 W süper şarjın askine, Mate 20’de 22.5 W hızlı şarj imkanı sunuluyor.

Huawei’nin bu yeni telefonu Android 9.0 Pie işletim sistemi ve EMUI 9.0 kullanıcı arayüzü ile kutudan çıkıyor. EMUI 9.0 ile uygulama açılış hızları da oldukça artmış durumda. Huawei'nin belirttiğine göre hız farkı yüzde 51'i buluyor.

Huawei Mate 20 tanıtıldı İşte tüm özellikleri ve fiyatı

Mate 20 serisinde hafıza kartı tarafında da önemli bir değişiklik göze çarpıyor. microSD’yi desteklemeyen Mate 20 serisi, nanoSD kartları destekliyor. Bu anlamda Huawei, telefonlarda yeni bir akımı başlatıyor.

Suya ve toza karşı dayanıklılık için günümüzde birçok akıllı telefonda yer alan IP68’in aksine, Mate 20 modeli IP53 sertifikası ile geliyor. Cihazın batarya kapasitesi ise 4000 mAh ile dikkat çekiyor.

Özellikle Huawei P20 Pro kullanıcılarının pil ömründen oldukça memnun olduğumu göz önünde bulundurduğumuzda, Mate 20’nin oldukça iyi bir pil deneyimi sunacağını söylememiz yanlış olmayacaktır.

Ve gelelim fiyatlara... Huawei Mate 20’nin 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip olan versiyonu 799 Euro, 6 GB RAM’e sahip olan versiyonu ise 899 Euro fiyat etiketine sahip. Cihaz bugünden itibaren Avrupa’da satın alınabiliyor.

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