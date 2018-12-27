Huawei Mate 20 Pro'yu hiç böyle görmediniz! Paramparça...
Çin merkezli teknoloji devi Huawei'nin bu yıla damga vuran telefonu Huawei Mate 20 Pro'yu hep dışından gördük. Peki ya içi nasıl görünüyor dersiniz? Cihazı parçalarına ayıran JerryRigEverything isimli YouTube kanalı, Huawei Mate 20 Pro'nun içinde ne var ne yok gözler önüne serdi.
Huawei Mate 20 Pro parçalarına ayrıldı. YouTube bünyesinde pek çok kanal popüler telefonları sadece dışından değil, içindeki parçaları çıkararak da incelemeyi tercih ediyor. Mate 20 Pro da bu kapsamda tüm ayrıntılarıyla gözler önüne serilmiş durumda.
Huawei Mate 20 Pro'nun kapağını açmak için önce cihazı ısıtan kanal, daha sonra da IP68 sertifikasına sahip arka kapağı çıkarmakla uğraşıyor; ancak yapışkanın oldukça güçlü olduğunun da altını çizmek gerekiyor.
Parmak izi okuyucu diğer cihazlardan farklı olarak ekran üzerinde yer aldığından kapak ile bağlantı kablosu yok. Ayrıca bbataryanın üst kısmına kablosuz şarj için gerekli donanım yerleştirilirken, anakart ve diğer parçalara koruyucu kapağı çıkararak erişiliyor.
İlgili videoya aşağıdaki YouTube görüntülerinden ulaşabilirsiniz.
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