Huawei Mate 20 Pro'ya ait yeni görüntüler yayınlandı!
Huawei, yeni amiral gemisi modeli için artık gün sayıyor. Çinli üretici 16 Ekim’de Londra’da düzenleyeceği özel bir etkinlikle Mate 20 Lite, Mate 20 ve Mate 20 Pro modellerini tanıtacak. Son olarak Mate 20 Pro'ya günler kala yeni görüntüleri yayınlandı.
Huawei’nin Mate 20 serisi 7 nm üretim süreci ile geliştirilen Kirin 980 yonga seti ile gelecek. Bu bağlamda, Huawei Mate 20 Pro, Mate 20 ve Mate 20 Lite bir ilke de imza atmış olacak. Çünkü Kirin 980, Android tarafındaki 7 nm üretim süreci ile geliştirilen ilk yonga seti olma özelliğini taşıyor.
Huawei’nin yeni nesil amiral gemisi modeli P20 Pro, 3 ana kamera ile gelecek. Şimdiye kadar sızdırılan rapor ve görsellerden öğrendiğimiz üzere, Huawei P20 Pro, OLED QuadHD+ teknolojisine sahip kavisli bir ekranla teknoloji tutkunlarının karşısına çıkacak
Telefonun arka kısmında bir ada şeklinde kümelenmiş 3 kamera ve 1 flaş ışığı yer alacak. Bu konumlandırmaya rağmen, Huawei Mate 20 Pro 4200 mAh kapasitesine sahip oldukça büyük bir pilden beslenecek. Hızlı şarj özelliğine sahip bu batarya yalnızca yarım saat içerisinde yüzde 70’e kadar şarj olabilecek.
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