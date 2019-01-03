Huawei Mate 20 Pro'nun yeni modelleri ilk kez görüntülendi!
Huawei'nin 2018 yılına damga vuran telefonu Huawei Mate 20 Pro'nun yeni modelleri görüntülendi. Ancak yeni modellerin dikkat çeken özelliği yeni teknik özellikler değil; sadece farklı renklere sahip kasaları olacak.
Huawei, Mate 20 Pro serisinin peşini bırakacak gibi görünmüyor. Dünya genelinde yoğun ilgi gören bu modeller, şirketin piyasaya sürdüğü amiral telefonların başında yer alıyor. İnternete sızan yeni Huawei Mate 20 modelleri ise yeni renk seçeneklerinin bu cihazlara entegre edileceğini gözler önüne seriyor. Yeni gelen renklere bakıldığında ise kırmızı rengi dikkat çekerken, yıldız mavisi de öne çıkan bir diğer renkli model olacak.
6.39 inç büyüklüğünde kıvrımlı yapıda AMOLED ekran ile gelen Huawei Mate 20 Pro, 2K+ çözünürlüğe sahip. 3120 x 1440 piksellik bu çözünürlük, göze hoş bir ekran deneyimi bizlere sunuyor.
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