Huawei Mate 20 Pro'nun Türkiye fiyatı ne olacak?
En güçlü Huawei'ler olacak olan Mate 20 ve Mate 20 Pro, görünüşe bakılırsa fiyatlarıyla da cep yakacak!
Huawei'nin sıradaki iki cep telefonu Mate 20 ve Mate 20 Pro olacak. Sızıntılarda cihazların özelliklerine yer verilse de fiyat konusunda çok fazla şey görememiştik.
Ancak Polonya menşeli Android.com.pl'den gelen yeni bir sızıntı, her iki telefonun Polonya'daki muhtemel fiyatlarını açığa çıkardı. Aşağıdaki fiyatlar Polonya'daki bir operatörün kampanyasından geliyor.
Bu raporda, Huawei Mate 20'nin 2.999 PLN gibi bir fiyatla piyasaya sürüleceği iddia ediliyor. Bu tutar da Türk Lirası ile 4.777 TL'ye tekabül ediyor. Tabi buna Türkiye'deki vergilerin dahil olmadığını göz önünde bulundurmakta fayda var. Dolayısı bu fiyat vergilerin ülkeden ülkeye değişmesi açısından garanti değil ve Huawei genellikle telefonlarını belirli pazarlarda farklı şekilde fiyatlandırıyor olsa da bu rakam, beklenebilecek minimum fiyat demekte fayda var.
Huawei Mate 20 Pro'ya gelecek olursak 4,299 PLN'den biraz daha pahalıya piyasaya sürülecek. Bu ise yaklaşık 6.850 TL civarında. Asgari ücretin 6.5 katı olan bu rakam Türkiye pazarı için oldukça yüksek görünüyor.
Ancak fiyatlandırmanın son dakikaya kadar değişebileceğini unutmamak gerekiyor. Huawei, 16 Ekim'deki (önümüzdeki Salı günü) bir etkinlikte her iki telefonu duyurmaya hazırlanıyor. Bu etkinlikte fiyat ve çıkış tarihi bilgileri de dahil olmak üzere telefonlar hakkında tüm bilgileri öğrenmeyi bekliyoruz.
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