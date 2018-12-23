Huawei Mate 20 Pro'nun performansı nasıl?
Huawei'nin üç arka kameralı yeni telefonu Huawei Mate 20 Pro, şirketin bugüne kadar ürettiği en iddialı telefonu olma özelliğini taşıyor. Peki Huawei Mate 20 Pro'nun kameralarını bir yana bırakırsak, oyun performansının nasıl olduğunu hiç merak ettiniz mi?
Çinli telefon devinin son oyuncağı Huawei Mate 20 Pro, 8 çekirdekli yapısıyla işlem performansını yukarı çekiyor. Toplamda 8 çekirdekli olan işlemcide ARM Cortex A76 ve A55 çekirdekleri kullanılıyor. Mali G76 dahili grafik birimine sahip olan Huawei Mate 20 Pro yine bu grafik birimiyle beraber ciddi bir oyun ve işlem verimi sağlıyor.
Gelelim RAM'e... Huawei Mate 20 Pro’yu bir oyun telefonu yapan özellikler arasında 6 GB RAM bulunuyor. Böylece yüksek bellek sayesinde oyun oynarken telefonun hafızası kolay kolay dolmayarak aynı performansı uzun süre koruyabiliyor.
Huawei Mate 20 Pro'nun OLED ekranına da değinmeden olmaz. 6,39 inçlik ekranda 3120×1440 piksel çözünürlük alabiliyorsunuz, ki bir oyunu oynarken ekranın kalitesi oldukça önemli.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle