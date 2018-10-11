Huawei Mate 20 Pro'nun fiyatı belli oldu! Cepler fena yanacak
Çin merkezli teknoloji devi Huawei, önümüzdeki günlerde Londra'da gerçekleştireceği dev etkinlikte yeni telefonları Huawei Mate 20 ve Huawei Mate 20 Pro model telefonlarını tanıtacak. Cihazlar daha gün yüzüne çıkmadı; ancak fiyatları belli oldu bile!
Çin merkezli teknoloji devi Huawei, yeni amiral telefonlarını duyurmaya hazırlanıyor. Bugüne kadar pek çok özelliği internete sızan telefonların fiyatları ise bugünden belli oldu.
16 Ekim’de İngiltere‘nin başkenti Londra‘da lanse edilecek olan Huawei Mate 20modellerinin fiyatları ise bugün Polanyalı bir internet sitesi tarafından yeniden gün yüzüne çıkartıldı. Açıklanan fiyatlarda görebileceğiniz gibi Mate 20 modeli 800 dolardan başlayan etiket fiyatları ile satışa sunulacak. Mate 20’nin üst seviye modelleri ise 850-900dolar arasında olacağının da altı özellikle çiziliyor.
Huawei Mate 20 Pro ise 1150 dolarlık bir fiyat etiketine sahip olacak.
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