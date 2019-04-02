Huawei Mate 20 Pro'nun batarya ömrü uzun ömürlü mü?
Huawei'nin geçen yıl Ekim ayında Londra'da duyurduğu amiral telefonlarından Huawei Mate 20 Pro, şirketin en çok satan telefonlarından biri. Telefonla ilgili merak edilen noktalardan biri ise batarya ömrünün nasıl olduğu, uzun ömürlü olup olmadığı... Şimdi isterseniz Huawei Mate 20 Pro'nun bataryasına yakından bakalım.
Türkiye'de 6 Nisan'da satışına başlanacak olan Huawei P30 ve Huawei P30 Pro son günlerde telefon sektörünün en çok konuşulan modelleri olurken, diğer yandan Huawei'nin hatırı sayılır satış rakamlarına ulaştığı Huawei Mate 20 Pro da ilgi görmeye devam ediyor. Şirket, yeni güncellemelerini de bu cihaza sunmayı sürdürürken, diğer yandan kullanıcılar Huawei Mate 20 Pro'nun kamerası dışında batarya ömrünün nasıl olduğunu hayli merak ediyor.
Huawei'nin kendi geliştirdiği Kirin 980 işlemciden güç alan Huawei Mate 20 Pro, güç verimliliğini bu sayede sağlarken, içinde ise 4200 mAh batarya bulunduruyor. Bu da cihazın ortalama bir günü rahatça kurtarabileceği anlamına geliyor. Diğer yandan işlemcinin de verimli kullanımı batarya ömrüne pozitif etki ediyor.
Huawei Mate 20 Pro'nun içindeki bataryanın tek özelliği bu değil elbette. Kablolu 40 W hızlı şarj desteğine sahip olan cihaz, kablosuz şarj olarak da 15 W gücünü destekliyor. Zaten Huawei Mate 20 Pro'nun kutusunu açtığınızda bu teknolojiyi destekleyen bir şarj adaptörünü de görüyorsunuz.
4200 mAh bataryası olan telefonu bu şarj adaptörüyle şarj ettiğimizde ise şu sonuçlarla karşılaşıyoruz: 25 dakikada yüzde 50 oranında şarj olan Huawei Mate 20 Pro, 30 dakikada yüzde 70, bir saatlik sürede ise yüzde 100 şarj olabiliyor. Kablosuz şarj söz konusu olduğunda ise işlem biraz daha yavaş; ancak bu teknolojiyle de yine hızlı şarj edebiliyorsunuz. Kablosuz şarjda 30 dakikada telefon yüzde 30 oranında şarj olabiliyor.
Diğer rakip telefonlara göre performans telefonu olması nedeniyle verimliliği ön planda tutan Huawei Mate 20 Pro, batarya konusunda sorun yaşan kullanıcılar için bir çözüm olabilir.
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