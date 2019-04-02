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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
02.04.2019 - 08:16, Son Güncelleme:

Huawei Mate 20 Pro'nun batarya ömrü uzun ömürlü mü?

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Huawei Mate 20 Pro'nun batarya ömrü uzun ömürlü mü?

Huawei'nin geçen yıl Ekim ayında Londra'da duyurduğu amiral telefonlarından Huawei Mate 20 Pro, şirketin en çok satan telefonlarından biri. Telefonla ilgili merak edilen noktalardan biri ise batarya ömrünün nasıl olduğu, uzun ömürlü olup olmadığı... Şimdi isterseniz Huawei Mate 20 Pro'nun bataryasına yakından bakalım.

Türkiye'de 6 Nisan'da satışına başlanacak olan Huawei P30 ve Huawei P30 Pro son günlerde telefon sektörünün en çok konuşulan modelleri olurken, diğer yandan Huawei'nin hatırı sayılır satış rakamlarına ulaştığı Huawei Mate 20 Pro da ilgi görmeye devam ediyor. Şirket, yeni güncellemelerini de bu cihaza sunmayı sürdürürken, diğer yandan kullanıcılar Huawei Mate 20 Pro'nun kamerası dışında batarya ömrünün nasıl olduğunu hayli merak ediyor. 

Huawei'nin kendi geliştirdiği Kirin 980 işlemciden güç alan Huawei Mate 20 Pro, güç verimliliğini bu sayede sağlarken, içinde ise 4200 mAh batarya bulunduruyor. Bu da cihazın ortalama bir günü rahatça kurtarabileceği anlamına geliyor. Diğer yandan işlemcinin de verimli kullanımı batarya ömrüne pozitif etki ediyor.

Huawei Mate 20 Pro'nun içindeki bataryanın tek özelliği bu değil elbette. Kablolu 40 W hızlı şarj desteğine sahip olan cihaz, kablosuz şarj olarak da 15 W gücünü destekliyor. Zaten Huawei Mate 20 Pro'nun kutusunu açtığınızda bu teknolojiyi destekleyen bir şarj adaptörünü de görüyorsunuz. 

Huawei Mate 20 Pronun batarya ömrü uzun ömürlü mü

4200 mAh bataryası olan telefonu bu şarj adaptörüyle şarj ettiğimizde ise şu sonuçlarla karşılaşıyoruz: 25 dakikada yüzde 50 oranında şarj olan Huawei Mate 20 Pro, 30 dakikada yüzde 70, bir saatlik sürede ise yüzde 100 şarj olabiliyor. Kablosuz şarj söz konusu olduğunda ise işlem biraz daha yavaş; ancak bu teknolojiyle de yine hızlı şarj edebiliyorsunuz. Kablosuz şarjda 30 dakikada telefon yüzde 30 oranında şarj olabiliyor. 

Diğer rakip telefonlara göre performans telefonu olması nedeniyle verimliliği ön planda tutan Huawei Mate 20 Pro, batarya konusunda sorun yaşan kullanıcılar için bir çözüm olabilir.

Huawei P30 Pro elimizdeHuawei, P30 serisi yeni telefonlarını Paris’te dünyaya duyurdu. Hürriyet Teknoloji editörü Selim Öztürk P30 Pro’yu kutusundan çıkardı ve Eyfel Kulesi eşliğinde ilk görüntüleri sizlerle paylaşıyoruz.
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