Huawei Mate 20 Pro'dan sonra işte yeni gelecek telefon!
Çin merkezli teknoloji devi Huawei'nin yeni telefonu Huawei Nova 4 için geri sayım sürüyor. Ekrana gömülü ön kamera ile gelmesi beklenen telefon bakın ne zaman gelecek?
Huawei Nova 4 tanıtım tarihi resmi olarak açıklandı. Nova 3 modelinin devamı olan Nova 4 ile çentikli ekrandan vazgeçen marka, uzun zamandır merakla beklenen ekrana gömülü kamera ile gelecek. Böylece ekran kasa oranını ciddi derecede arttıracak olan Huawei, kamera deliğini ekranın sol üst tarafına konumlandıracak.
7 nm üretim sürecine sahip Kirin 980 işlemciden gücünü alacağı iddia edilen model, 6 GB RAM ve 128 GB dahili depolama birimine sahip olacak. Ekrandan parmak izi okuma sensörüne de ev sahipliği yapması beklenen Nova 4, Android Pie üzerinde EMUI 9.0 arayüzü ile çalışacak.
Oldukça iddialı özelliklerle geleceği söylenen Huawei Nova 4 modelinin resmi tanıtım tarihi ise Weibo üzerinden paylaşılan görsellerle 17 Aralık tarihi işaret edildi.
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