Huawei Mate 20 Pro'da yeşil ekran hatası şaşkınlık yarattı

Bazı kullanıcılar, Huawei Mate 20 Pro akıllı telefonlarının ekranlarının kenarlarında renk tonlarının doğru görünmediği ve cihazın ekranının yeşil tona kayan bir görüntü sunduğunu gördüklerini belirtiyorlar. Bu durum daha çok cihazın AMOLED panelinin ekran parlaklığı kısıldığında kendini fark ettiriyor. Eğer bir Mate 20 Pro cihazınız varsa, sizin de açık tonlara sahip bir duvar kağıdı ayarlayarak telefonunuzun ekranını düşük ekran parlaklığında dikkatle incelemenizi tavsiye ediyoruz.

Bu donanım hatası, telefonun hayranlarını oldukça üzmüş olsa da, Huawei'nin durumu oldukça çabuk bir şekilde dikkate aldığını görmek güzel bir şey. Destek forumunda bir Huawei topluluk yöneticisi şu açıklamayı yaptı:

"Mate 20 Pro, gelişmiş bir görsel deneyim ve daha rahat bir tutuş imkânı tanımak için endüstrinin en iyisi konumunda bulunan esnek OLED panel kullanır. Bu, cihaza farklı açılardan bakıldığında ekrandaki görüntünün farklı tonlarda görünmesi sonucunu da getirmektedir. Aşırı karanlık ortamlarda telefonunuzun ekran parlaklığı çok kısık olduğunda veya karanlık tonlara sahip bir duvar kağıdı kullandığınızda bu fark olduğundan daha fazlaymış gibi görünebilmektedir. Eğer bu durum telefon kullanımınızı etkiliyor ise, telefonunuzu yetkili bir Müşteri Servis Merkezi'ne götürünüz."





Kısaca, firmanın açıklaması telefonun sahip olduğu "endüstri lideri OLED ekran"da bu durumun görülmesinin normal bir durum olduğunu, yani ekranın aslında o kadar da endüstri lideri bir panel olmadığını kabul ediyor diyebiliriz.