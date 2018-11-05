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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
05.11.2018 - 07:11, Son Güncelleme:

Huawei Mate 20 Pro'da yeşil ekran hatası şaşkınlık yarattı

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Huawei Mate 20 Pro'da yeşil ekran hatası şaşkınlık yarattı

Çin merkezli teknoloji devi Huawei'nin yeni telefonu Huawei Mate 20 Pro'da ortaya çıkan 'yeşil ekran' hatası görenleri şaşkına çevirdi.

Bazı kullanıcılar, Huawei Mate 20 Pro akıllı telefonlarının ekranlarının kenarlarında renk tonlarının doğru görünmediği ve cihazın ekranının yeşil tona kayan bir görüntü sunduğunu gördüklerini belirtiyorlar. Bu durum daha çok cihazın AMOLED panelinin ekran parlaklığı kısıldığında kendini fark ettiriyor. Eğer bir Mate 20 Pro cihazınız varsa, sizin de açık tonlara sahip bir duvar kağıdı ayarlayarak telefonunuzun ekranını düşük ekran parlaklığında dikkatle incelemenizi tavsiye ediyoruz.

Bu donanım hatası, telefonun hayranlarını oldukça üzmüş olsa da, Huawei'nin durumu oldukça çabuk bir şekilde dikkate aldığını görmek güzel bir şey. Destek forumunda bir Huawei topluluk yöneticisi şu açıklamayı yaptı:

"Mate 20 Pro, gelişmiş bir görsel deneyim ve daha rahat bir tutuş imkânı tanımak için endüstrinin en iyisi konumunda bulunan esnek OLED panel kullanır. Bu, cihaza farklı açılardan bakıldığında ekrandaki görüntünün farklı tonlarda görünmesi sonucunu da getirmektedir. Aşırı karanlık ortamlarda telefonunuzun ekran parlaklığı çok kısık olduğunda veya karanlık tonlara sahip bir duvar kağıdı kullandığınızda bu fark olduğundan daha fazlaymış gibi görünebilmektedir. Eğer bu durum telefon kullanımınızı etkiliyor ise, telefonunuzu yetkili bir Müşteri Servis Merkezi'ne götürünüz."

Huawei Mate 20 Proda yeşil ekran hatası şaşkınlık yarattı

Kısaca, firmanın açıklaması telefonun sahip olduğu "endüstri lideri OLED ekran"da bu durumun görülmesinin normal bir durum olduğunu, yani ekranın aslında o kadar da endüstri lideri bir panel olmadığını kabul ediyor diyebiliriz.

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