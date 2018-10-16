Huawei Mate 20 Pro tanıtıldı! İşte tüm özellikleri ve fiyatı

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Teknoloji
Hakan ALKAN / Londra
16.10.2018 - 19:19, Son Güncelleme:

Huawei Mate 20 Pro tanıtıldı! İşte tüm özellikleri ve fiyatı

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Huawei Mate 20 Pro tanıtıldı! İşte tüm özellikleri ve fiyatı

Çinli teknoloji devi Huawei'nin yeni oyuncaklarından Huawei Mate 20 Pro, Londra'da gerçekleştirilen dev etkinlikte dünyaya duyuruldu. Peki yeni telefon hangi özelliklerle geliyor? İşte Huawei Mate 20 Pro'nun teknik özellikleri ve cihazın ilk resmi görüntüleri...

Huawei'nin beklenen telefonlarından Huawei Mate 20 Pro, yeni Mate 20'lerin "küçük" ekranlı modeli olarak karşımıza çıkıyor. 6,39 inç'lik OLED ekranla gelen Huawei Mate 20 Pro, 3120x1440 çözünürlük ve DCI-P3 HDR desteği sunuyor. Arka yüzünde 40MP geniş açılı f/1,8, 20MP ultra geniş açılı f/2,2 ve OIS destekli 8MP telefoto f/2,4 kamera bulunan cihazın ön yüzünde ise 8MP'lik bir kamera bulunuyor.

Huawei Mate 20 Pro tanıtıldı İşte tüm özellikleri ve fiyatı


Huawei Mate 20 ikilisi gücünü 7nm süreci ile üretilen Kirin 980 işlemcisinden alıyor. Bu da cihazın 10nm işlemcili herhangi bir amiral gemisine göre daha az güç tüketip daha fazla performans vereceği anlamına geliyor. Tüm bu güç 6 GB RAM ve 128GB dahili depolama alanı ile birleşince Huawei Mate 20 ve Mate 20 Pro, microSD kartı da tarihe gömüyor. Diğer bir deyişle microSD ile genişletme seçeneği arayanlar artık nano SD kart slotu yoluyla bunu gerçekleştirebiliyorlar.

Huawei Mate 20 Pro tanıtıldı İşte tüm özellikleri ve fiyatı


4.200mAh kapasiteli pili USB Type-C üzerinden şarj olan cihaz, 3,5mm kulaklık girişine sahip değil. Ekran altı parmak izi sensörüyle gelen Huawei Mate 20 Pro, stereo hoparlör, hızlı şarj, IP68 su ve toz dayanıklılığı, çıkartılmayan pil gibi özelliklere sahip.

Huawei Mate 20 Pro, kutusundan Android 9 Pie ve EMUI 9 kullanıcı arayüzü ile çıkıyor.

TELEFONLARI KABLOSUZ ŞARJ EDEN TELEFON

Kablosuz şarj ile beraber bir diğer gelen yenilik ise Wireless Reverse şarj. Kablosuz ters şarj anlamına gelen bu özellik, bir tane Mate 20 Pro’nun, diğerini ya da başka bir kablosuz şarj destekli aksesuarı şarj etmesi anlamına geliyor. Bu özelliğin açık olduğu bir Mate 20 Pro’nun arkasına bir başka Mate 20 Pro’yu ters olarak temas ettirdiğinizde, kablosuz ters şarj özelliği aktif oluyor.

Huawei Mate 20 Pro tanıtıldı İşte tüm özellikleri ve fiyatı


5 farklı renk seçeceğiyle gelecek olan Mate 20 Pro, kullanıcılara Pink Gold, Midnight Blue, Emerald Green, P20 Pro’dan da hatırladığımız Twilight ve Black seçeneklerini sunacak.

Bugünden itibaren satışa sunulan Huawei Mate 20 Pro’nun Avrupa fiyatı 1049 Euro olarak açıklandı!

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