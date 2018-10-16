Huawei Mate 20 Pro tanıtıldı! İşte tüm özellikleri ve fiyatı
Çinli teknoloji devi Huawei'nin yeni oyuncaklarından Huawei Mate 20 Pro, Londra'da gerçekleştirilen dev etkinlikte dünyaya duyuruldu. Peki yeni telefon hangi özelliklerle geliyor? İşte Huawei Mate 20 Pro'nun teknik özellikleri ve cihazın ilk resmi görüntüleri...
Huawei'nin beklenen telefonlarından Huawei Mate 20 Pro, yeni Mate 20'lerin "küçük" ekranlı modeli olarak karşımıza çıkıyor. 6,39 inç'lik OLED ekranla gelen Huawei Mate 20 Pro, 3120x1440 çözünürlük ve DCI-P3 HDR desteği sunuyor. Arka yüzünde 40MP geniş açılı f/1,8, 20MP ultra geniş açılı f/2,2 ve OIS destekli 8MP telefoto f/2,4 kamera bulunan cihazın ön yüzünde ise 8MP'lik bir kamera bulunuyor.
Huawei Mate 20 ikilisi gücünü 7nm süreci ile üretilen Kirin 980 işlemcisinden alıyor. Bu da cihazın 10nm işlemcili herhangi bir amiral gemisine göre daha az güç tüketip daha fazla performans vereceği anlamına geliyor. Tüm bu güç 6 GB RAM ve 128GB dahili depolama alanı ile birleşince Huawei Mate 20 ve Mate 20 Pro, microSD kartı da tarihe gömüyor. Diğer bir deyişle microSD ile genişletme seçeneği arayanlar artık nano SD kart slotu yoluyla bunu gerçekleştirebiliyorlar.
4.200mAh kapasiteli pili USB Type-C üzerinden şarj olan cihaz, 3,5mm kulaklık girişine sahip değil. Ekran altı parmak izi sensörüyle gelen Huawei Mate 20 Pro, stereo hoparlör, hızlı şarj, IP68 su ve toz dayanıklılığı, çıkartılmayan pil gibi özelliklere sahip.
Huawei Mate 20 Pro, kutusundan Android 9 Pie ve EMUI 9 kullanıcı arayüzü ile çıkıyor.
TELEFONLARI KABLOSUZ ŞARJ EDEN TELEFON
Kablosuz şarj ile beraber bir diğer gelen yenilik ise Wireless Reverse şarj. Kablosuz ters şarj anlamına gelen bu özellik, bir tane Mate 20 Pro’nun, diğerini ya da başka bir kablosuz şarj destekli aksesuarı şarj etmesi anlamına geliyor. Bu özelliğin açık olduğu bir Mate 20 Pro’nun arkasına bir başka Mate 20 Pro’yu ters olarak temas ettirdiğinizde, kablosuz ters şarj özelliği aktif oluyor.
5 farklı renk seçeceğiyle gelecek olan Mate 20 Pro, kullanıcılara Pink Gold, Midnight Blue, Emerald Green, P20 Pro’dan da hatırladığımız Twilight ve Black seçeneklerini sunacak.
Bugünden itibaren satışa sunulan Huawei Mate 20 Pro’nun Avrupa fiyatı 1049 Euro olarak açıklandı!
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