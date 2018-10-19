Huawei Mate 20 Pro mu Galaxy Note 9 mu?

Huawei, bugün Londra'da düzenlediği etkinlikte, uzunca zamandır beklenen ve ilk önemli emarelerini IFA 2018'de dünyanın ilk 7nm mimarili işlemcisi Kirin 980 tanıtımı ile verdiği Mate 20 Pro'yu tanıttı. Ayrıca Mate 20 ve Mate 20X akıllı telefonlarını da tanıtan Çinli şirket, yeni akıllı saati Huawei Watch GT ile akıllı bilekliği Band 3 Pro'yu da sergiledi. Tüm tanıtılan bu yeni modellere yakından baktık ve sizlerle özelliklerini ayrı ayrı paylaştık. Yine elbette tanıtımın en önemli modeli olan Mate 20 Pro ön incelemesi de şu an yayında. Elbette yeni tanıtılan amirali, boyut ve kullanım anlamında ona en yakın rakibi Samsung Galaxy Note 9 ile de karşılaştırmamak olmazdı. İşte Huawei Mate 20 Pro ile Samsung Galaxy Note 9 karşılaştırması. Bakalım iki amiral gemisi arasındaki farklar neler?.

Mate 20 Pro ve Galaxy Note 9, boyutları itibariyle birbirine yakın telefonlar oluyor. Mate 20 Pro'nun kalınlığı 8.6 mm, Galaxy Note 9'un kalınlığı ise 8.8 mm. 201 gramlık Note 9 karşısında, Mate 20 Pro ise 189 gramla nispeten daha hafif bir model oluyor.

Ön ve arka yüzü tamamen cam malzemeden oluşan her iki telefon da alüminyum çerçeveye sahip. Yine her iki telefonunda ön ve arka yanlardan kavisli yapıyı gözettiğini söylemek lazım. Ancak Mate 20 Pro, şekil itibariyle köşeleri daha yuvarlatılmış hatlarla dikkat çekiyor. Note 9 ise daha belirgin köşelere sahip.

Telefonların arkasına baktığımızda, önemli farklılıklar görüyoruz. Note 9'da yatay olarak konumlandırılan çift kamera dizilimi ve altında da parmak izi sensörü görülürken, Mate 20 Pro'da 3'lü kamera sistemi ve LED flaş, kare şeklinde bir alanda bir araya getirilmiş. Ayrıca parmak izi sensörü de burada yok. Zira Mate 20 Pro, parmak izi sensörüne ekrana entegre olarak yer veriyor. Bu anlamda Huawei'nin Samsung'a göre parmak izi sensörünü daha önce ekrana bütünleşik olarak sunduğunu söylemek mümkün.

Renk seçeneklerine baktığımızda Mate 20 Pro, Zümrüt Yeşili ve Pembe Altın renk seçenekleriyle dikkat çekiyor. Huawei Mate 20 Pro Türkiye'de ise Gece Yarısı Mavisi, Alacakaranlık ve siyah renklerle bulunabilecek. Galayx Note 9 ise şu an da mavi, mor ve siyah renklerle teknoloji marketlerde yer alıyor.





Ekran: Huawei Mate 20 Pro ve Samsung Galaxy Note 9

Huawei Mate 20 Pro, 1440x3120 piksel çözünürlüğünde, 19.5:9 en-boy oranı sunan, HDR desteğini de sağlayan 6.39 inç büyüklüğünde eğimli bir OLED ekrana sahip.

Samsung Galaxy Note 9 ise, 1440x2960 piksel çözünürlüklü, 18.5:9 en-boy oranında ve HDR destekli ve 6.4 inç büyüklüğünde bir Super AMOLED paneli taşıyor.

Her iki ekran teknolojisi birbirine benzer yapıda. Ancak Mate 20 Pro biraz daha küçük ve daha yüksek çözünürlüklü bir ekrana sahip. Bu anlamda daha yüksek piksel yoğunluğu içeriyor. Mate 20 Pro'nun ekran yoğunluğu 538 ppi, Galaxy Note 9'nun ise 516 ppi.

Bu arada Mate 20 Pro'nun yüzde 87.9 değerle, yüzde 83.4'lük Galayx Note 9'a göre daha fazla ekran – gövde oranı sunduğunu da belirtelim.





Performans: Huawei Mate 20 Pro ve Samsung Galaxy Note 9

Hauwei Mate 20 Pro, işlemci olarak 7nm mimarisine sahip Kirin 980 işlemciyi kullanıyor. Kirin 980 ile 2.6 GHz'e kadar saat hızı sağlayan telefon, Mali-G76 GPU ve çift NPU (Neural Processing Units, Nöral İşlem Birimi) bulunduruyor. NPU'dan Yapay Zeka konusunda beslenen Mate 20 Pro, 8 çekirdekli işlemcisinin yanında 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanı sunuyor. Ayrıca microSD kart desteği de içeren Mate 20 Pro, böylece hafıza arttırmaya izin veriyor. Mate 20 Pro'nun 8 GB RAM ve 256 GB'lık farklı bir modeli daha bulunuyor.

Samsung Galaxy Note 9'a baktığımızda ise, işlemci olarak ABD ve Çin için Snapdragon 845, Türkiye ve diğer bölgelerde ise Exynos 9810'u kullandığını görüyoruz. Bölgeye göre 2.7 GHz ve 2.8 GHz frekansında güç üreten Galaxy Note 9, yine Mali-G72 ve Adreno 630 grafik birimleriyle geliyor. Telefonda RAM ve depolama alanları ise yine farklı modellere göre ayrılmış durumda. Galaxy Note 9'un da 6 GB RAM / 128 GB hafıza ile 8 GB RAM / 512 GB hafıza şeklinde modelleri mevcut. Ayrıca ek 512 GB'a kadar da microSD kart desteği sağlanıyor.

Şimdi işlemcilerin üretim süreçlerine baktığımızda, Mate 20 Pro'nun 7nm mimarili işlemcisinin, 10nm mimarili Note 9 işlemcisinden daha güçlü olduğu bir gerçek. Elbette telefonların tam performans sonuçlarını, Mate 20 Pro'yu test merkezimizde ağırladığımızda net olarak söyleyebileceğiz.

Bu arada Mate 20 Pro'nun Android 9.0 Pie işletim sistemiyle gelirken, Galaxy Note 9'un ise Android 8.1 Oreo işletim sistemini kullandığını da söyleyelim.





Kamera: Mate 20 Pro ve Galaxy Note 9

Artık akıllı telefonlarda birden fazla kameralar görmeye alıştık. Artık çift kamera dizilimleri sıradan bir hal almışken, Mate 20 Pro'da 3'lü kamera dizilimi karşımıza çıkıyor. Bunlardan ana kamera 40 MP ve f/1.8 fiyaframlı olarak yer alırken, diğer ikisi ise 20 MP ve f/2.2 diyaframlı ultra geniş ve 8 MP ve f/2.4 diyaframlı telefoto olarak yer alıyor. Mate 20 Pro, özellikle yüksek zum özellikleriyle dikkat çekiyor. Super Macro adında özel bir mod eklenen telefon, böylece yaklaşık 2,5 cm yakınlıktan başarılı makro çekimler yapabilme olanağı tanıyor.

Samsung Galaxy Note 9'a baktığımızda ise, burada çift kamera dizilimini görüyoruz. Her ikisi de 12 MP ölçüsünde olan çift kameradan ana kamera, diyafram seviyesini f/1.5 ila f/2.4 arasında ayarlayabiliyor. Telefoto kamera ise yine f/2.4 diyafram içeriyor ve 2x optik zum imkanı tanıyor. Her iki kamerada da OIS bulunduğunu söyleyelim.

Ön kameraya geldiğimizde ise, Mate 20 Pro'da 24 MP ve f/2.0 diyaframlı bir kameraya yer verdiğini görüyoruz. Note 9'da ise 8 MP ve f/1.7 diyaframlı bir ön kamerası var.

Telefonların kameralarına ilişkin ise en takıldığımız nokta, Mate 20 Pro'da halen 4K çözünürlükte 60 kare desteğinin bulunmaması oluyor. Telefonda 2160p'de 30 kare video kaydı yapılabilirken, Galaxy Note 9'da bu değer 2160p'de 60 fps şeklinde.





Batarya: Mate 20 Pro ve Galaxy Note 9

Mate 20 Pro, pil teknolojisi konusunda önemli bir inovasyonda bulunuyor. Mate 20 Pro, yalnızca kablosuz şarj desteği gösteren bir akıllı telefon olmakla kalmıyor, aynı zamanda diğer kablosuz şarj desteği olan telefonları da kablosuz olarak şarj edebiliyor. Evet, yani Mate 20 Pro'nun üzerine bir başka telefonu bıraktığınızda, kablosuz olarak şarj olduğunu göreceksiniz. Bu özelliğiyle Mate 20 Pro, fazlasıyla dikkat çekiyor doğrusu.

Telefonda 4200 mAh kapasitesinde bir batarya yer alırken, hızlı şarj desteği de bulunuyor. Huawei'nin Mate 20 Pro hakkındaki iddiası, bataryanın yüzde 70'nin 30 dakika içinde dolacağı yönünde.

Galaxy Note 9'a geldiğimizde ise, burada da 4000 mAh kapasitesinde bir batarya görüyoruz. Telefonda kablosuz şarj desteği ve hızlı şarj elbette yer alıyor.

Galaxy Note 9'u kullandığımız süre boyunca pil ömrüyle 1 günden fazlasını görebiliyoruz. Mate 20 Pro'nun sonuçlarını paylaşmak için ise, telefonu test merkezimize bekliyoruz.





Fiyatlar ve sonuç

Açıkçası her 2 telefon da güçlü özelliklere sahip. Mate 20 Pro ise, yeni tanıtılmış olmasıyla elbette şu an daha fazla dikkat çekici duruyor. Telefonların pek çok yönüyle ortak noktaları olduğunu söylemek yanlış olmayacak, ancak elbette P20 Pro'da önemli yenilikler var.

Kağıt üzerinde etkileyici görünen Huawei Mate 20 Pro'nun pratik kullanımda nasıl bir deneyim yaşatacağını oldukça merak ediyoruz. Galaxy Note 9 ise yaptığımız incelemede bizden 92 puan almayı başarmıştı. Bu anlamda ikili arasında kuşkusuz büyük bir rekabet olacaktır. Elbette nihai sonucu söylemek için Mate 20 Pro'yu derinlemesine incelememiz gerekiyor. Mate 20 Pro ön incelemesini tanıtım alanında yapmıştık; Mate 20 Pro incelemesi için telefonu test merkezimize bekliyoruz.

Peki, iki telefonun fiyatları ne kadar? Galaxy Note 9, şu an 128 GB'lık modeliyle 5799 TL fiyatla ülkemizde bulunabiliyor. Mate 20 Pro'nun ise Türkiye fiyatı henüz açıklanmış değil, ancak ucuz bir model olmayacağı aşikar. Tanıtımda söylenen global fiyat ise 6GB + 128 GB'lık model için 1049 Euro. Bu anlamda, Mate 20 Pro'nun el yakacağı bir gerçek.



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