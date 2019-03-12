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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
12.03.2019 - 07:18, Son Güncelleme:

Huawei Mate 20 Pro bugüne kadar ne kadar sattı?

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Huawei Mate 20 Pro bugüne kadar ne kadar sattı?

Çinli telefon üreticisi Huawei'nin geçen yıl duyurduğu ve büyük ses getiren telefonlarından Huawei Mate 20 serisi telefonlar, kullanıcılardan yoğun ilgi görüyor. Peki bu telefonlar dünya genelinde ne kadar sattı?

Geçtiğimiz ay gerçekleştirilen Mobil Dünya Kongresi'nde GLOMO'nun En İyi Akıllı Telefon ödülünü kazanmayı başaran ve Huawei Mate 20 serisi telefonların satışa sunulduğu günden bu yana ne kadar sattığı sonunda belli oldu. Şirketin CEO'su Yu Chengdong, konuyla ilgili yaptığı açıklamada söz konusu serinin 10 milyondan fazla sattığını dünyaya duyurdu.

Bu satış rakamıyla birlikte Huawei, P20 serisi telefonlarında gerçekleştirdiği başarıyı bu cihazlarında da göstermiş oldu. Benzer şekilde P20 ve P20 Pro serisi telefonlar da satışa sunulduğu ilk 5 ay içinde 10 milyon satış hacmini geçmeyi başarmıştı.

Bu rakamlar Huawei için oldukça önemli; zira Huawei Mate 10 model telefonların 10 milyon satış hacmine ulaşması 10 ay sürerken, Huawei Mate 20'de bu rakama 5 ayda ulaşılması, şirketin amiral telefonlarına olan ilginin de gün geçtikçe arttığını ortaya koyuyor. 

Şimdi ise gözler Huawei P30, Huawei P30 Lite ve Huawei P30 Pro'da ve şirket yine büyük beklentilerle yeni oyuncaklarını 26 Mart tarihinde Paris'te gerçekleştireceği etkinlikte dünyaya duyuracak.

Xiaomi Redmi Note 7’yi inceledikÇinli telefon üreticisi Xiaomi’nin yeni oyuncağı Xiaomi Redmi Note 7, Mobil Dünya Kongresi’nde dikkat çeken telefonlardan biri oldu.Hürriyet Teknoloji Editörü Selim Öztürk Barselona'dan bildiriyor.
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