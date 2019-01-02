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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
02.01.2019 - 07:43, Son Güncelleme:

Huawei Mate 20 Lite'ın kamerası nasıl?

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Huawei Mate 20 Lite'ın kamerası nasıl?

Çinli telefon devi Huawei'nin orta segment telefonlarından Huawei Mate 20 Lite, pek çok özelliğiyle dikkat çekiyor. Cihazın öne çıkan özelliği ise kamerası. Peki Huawei Mate 20 Lite nasıl görüntü alıyor?

6.3 inç'lik ekranıyla gelen ve bir süredir Türkiye dahil pek çok ülkede satışta olan Huawei Mate 20 Lite'ın en dikkat çeken özelliği kamerası. Toplamda 4 ayrı kameraya sahip olan cihazda kullanıcıların her açıdan en iyi fotoğrafı çekebilmesi amaçlanıyor. Arka yüzündeki kameralara gelecek olursak f/1.8 diyafram açıklığı sunan 20 MP çözünürlüklü ana kamera ile birlikte alan derinliği ölçümü için kullanılan 2 MP çözünürlüklü bir de yardımcı kamera bulunuyor.

Telefonun ön yüzünde de iki kamera bulunuyor. Bunlardan ilk kamera 24 MP çözünürlüklü ana kamera ve ilaveten yine derinlik ölçümü için kullanıcıya destek olan 2 MP çözünürlük sunan bir yardımcı kamera yer alıyor. 

Kirin 710 işlemciden güç alan ve işlemcinin beraberinde getirdiği pek çok özelliği de kamerasında kullanan Huawei Mate 20 Lite, yapay zeka teknolojisini destekleyen otomatik düzenleme modu ile birlikte 8 farklı sahneyi tanıyabiliyor ve olduğunuz ortama uygun ışıklandırma yaparak kullanıcının olduğu noktada en iyi fotoğrafı çekebilmesine yardımcı oluyor. 

Huawei Mate 20 Liteın kamerası nasıl

Ön kameraya geri dönecek olursak, içerisinde akıllı HDR teknolojisi bulunuyor. Yapay zeka ile geliştirilen HDR teknolojisi en güzel selfie’leri oluşturmanızı sağlıyor. Ayrıca ön kamerayı kullanarak Qmojiler oluşturabilir ve bunlarla hazırladığınız GIF’leri her yerde kullanabilirsiniz.

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