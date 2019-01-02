Huawei Mate 20 Lite'ın kamerası nasıl?
Çinli telefon devi Huawei'nin orta segment telefonlarından Huawei Mate 20 Lite, pek çok özelliğiyle dikkat çekiyor. Cihazın öne çıkan özelliği ise kamerası. Peki Huawei Mate 20 Lite nasıl görüntü alıyor?
6.3 inç'lik ekranıyla gelen ve bir süredir Türkiye dahil pek çok ülkede satışta olan Huawei Mate 20 Lite'ın en dikkat çeken özelliği kamerası. Toplamda 4 ayrı kameraya sahip olan cihazda kullanıcıların her açıdan en iyi fotoğrafı çekebilmesi amaçlanıyor. Arka yüzündeki kameralara gelecek olursak f/1.8 diyafram açıklığı sunan 20 MP çözünürlüklü ana kamera ile birlikte alan derinliği ölçümü için kullanılan 2 MP çözünürlüklü bir de yardımcı kamera bulunuyor.
Telefonun ön yüzünde de iki kamera bulunuyor. Bunlardan ilk kamera 24 MP çözünürlüklü ana kamera ve ilaveten yine derinlik ölçümü için kullanıcıya destek olan 2 MP çözünürlük sunan bir yardımcı kamera yer alıyor.
Kirin 710 işlemciden güç alan ve işlemcinin beraberinde getirdiği pek çok özelliği de kamerasında kullanan Huawei Mate 20 Lite, yapay zeka teknolojisini destekleyen otomatik düzenleme modu ile birlikte 8 farklı sahneyi tanıyabiliyor ve olduğunuz ortama uygun ışıklandırma yaparak kullanıcının olduğu noktada en iyi fotoğrafı çekebilmesine yardımcı oluyor.
Ön kameraya geri dönecek olursak, içerisinde akıllı HDR teknolojisi bulunuyor. Yapay zeka ile geliştirilen HDR teknolojisi en güzel selfie’leri oluşturmanızı sağlıyor. Ayrıca ön kamerayı kullanarak Qmojiler oluşturabilir ve bunlarla hazırladığınız GIF’leri her yerde kullanabilirsiniz.
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