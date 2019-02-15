Huawei Mate 20 Lite kullanıcılarına Android Pie müjdesi
Çinli telefon üreticisi Huawei'nin geçen yıla damga vuran ürünlerinden biri olan ve Türkiye'de de satışı yapılan Huawei Mate 20 Lite için Android 9 Pie beta yayınlandı.
Huawei'nin orta seviye telefonlarından Mate 20 Lite için Android 9 Beta güncellemesi yayınlandı. Bu da çok yakında şirketin Android Pie güncellemesini bu cihazlara sunacağı anlamına geliyor. Yaklaşık 3.6 GB'lık dosyayı indirerek başladığınız Android Pie Beta güncelleme işleminin ardından pek çok değişikliği fark edeceksiniz.
Bu güncelleme ile birlikte gelen değişiklikler, parmak izi tarayıcısı veya yüz tanıma yoluyla şifreleri otomatik dolduran yeni bir şifre yöneticisi içeriyor.
Yeni kontroller, kullanıcıların AI asistanını hızlı bir şekilde açmasına, çoklu işlem özelliğini hızlandırmaya ve telefonun kolayca kullanılmasına yardımcı oluyor.
GPU Turbo 2.0, dokunmatik panelinin verdiği yanıtı (veya gecikme süresini) yüzde 36 oranında azaltıyor ve yeni bir uygulama asistanı ekliyor.
Ayrıca, GPU Turbo’nun ikinci nesil versiyonunda desteklediği PUBG ve Mobile Legends oyunlara, Vainglory, Arena of Valor, Rules of Survival ve NBA 2K18‘den oluşan yeni yapımlar eklendi.
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