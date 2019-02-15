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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
15.02.2019 - 14:30, Son Güncelleme:

Huawei Mate 20 Lite kullanıcılarına Android Pie müjdesi

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Huawei Mate 20 Lite kullanıcılarına Android Pie müjdesi

Çinli telefon üreticisi Huawei'nin geçen yıla damga vuran ürünlerinden biri olan ve Türkiye'de de satışı yapılan Huawei Mate 20 Lite için Android 9 Pie beta yayınlandı.

Huawei'nin orta seviye telefonlarından Mate 20 Lite için Android 9 Beta güncellemesi yayınlandı. Bu da çok yakında şirketin Android Pie güncellemesini bu cihazlara sunacağı anlamına geliyor. Yaklaşık 3.6 GB'lık dosyayı indirerek başladığınız Android Pie Beta güncelleme işleminin ardından pek çok değişikliği fark edeceksiniz.

Bu güncelleme ile birlikte gelen değişiklikler, parmak izi tarayıcısı veya yüz tanıma yoluyla şifreleri otomatik dolduran yeni bir şifre yöneticisi içeriyor.

Yeni kontroller, kullanıcıların AI asistanını hızlı bir şekilde açmasına, çoklu işlem özelliğini hızlandırmaya ve telefonun kolayca kullanılmasına yardımcı oluyor.

GPU Turbo 2.0, dokunmatik panelinin verdiği yanıtı (veya gecikme süresini) yüzde 36 oranında azaltıyor ve yeni bir uygulama asistanı ekliyor.

Ayrıca, GPU Turbo’nun ikinci nesil versiyonunda desteklediği PUBG ve Mobile Legends oyunlara, Vainglory, Arena of Valor, Rules of Survival ve NBA 2K18‘den oluşan yeni yapımlar eklendi.

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