Huawei kendi işletim sistemini yapıyor: HongMeng OS
Google ile yaşanan sorunlar nedeniyle bir süredir kendi işletim sistemine ağırlık veren Huawei, HongMeng OS'u çok yakında görücüye çıkarmaya hazırlanıyor.
ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşlarının bir boyutu olan Google-Huawei çıkmazı, özellikle Huawei telefon sahiplerinin kafasını hayli karıştırmıştı. Google, Huawei'ye olan lisansını iptal etmesiyle gelecek Android güncellemeleri konusunda büyük bir belirsizlik ortaya çıkarken, geçtiğimiz hafta ABD Başkanı Donald Trump'ın 'ABD merkezli şirketlerin Huawei'ye ürün satmaya devam edebileceğini kaydetmesi ise rüzgarı tersine döndürdü.
Android ile ilgili sıkıntılar halen devam ederken, Huawei ise boş durmuyor. Kendi işletim sistemini uzun süredir geliştirilen ve son hazırlıklarını yapan şirket, bu işletim sistemine de HongMeng OS ismini vermeyi düşünüyor.
Çin'de 9-11 Ağustos tarihleri arasında düzenlenmesi beklenen Huawei Geliştirici Konferansı'nda ilk kez dünyaya duyurulması beklenen HongMeng OS, Huawei'nin iddiasına göre MacOS'tan daha hızlı bir yapıda ve Android platformundan yüzde 60 oranında daha hızlı çalışıyor.
Kendi uygulama mağazası da bulunacak olan Huawei'nin yeni işletim sisteminin 2020 yılında kullanıcılara sunulması beklenirken, Huawei'nin önündeki büyük zorluk kendi ekosistemini oluşturmak olacak.
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