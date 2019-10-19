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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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19.10.2019 - 09:46, Son Güncelleme:

HUAWEI Kadıköy Servis Merkezi bugün açılıyor

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HUAWEI Kadıköy Servis Merkezi bugün açılıyor

Kullanıcı taleplerini dikkate alarak verdiği tüketici hizmetlerini geliştiren HUAWEI, teknik servis ağını İstanbul Anadolu yakasında yaygınlaştırıyor. Kadıköy’de açılışa hazırlanan Huawei Kadıköy Teknik Servisi 19 Ekim itibariyle (bugün) ürün satışına, 21 Ekim itibariyle Huawei kullanıcılarına hizmet vermeye başlayacak.

Huawei kullanıcılarının teknik servis hizmetlerinden daha rahat ve hızla yararlanabilmeleri için Huawei, İstanbul Anadolu yakasında teknik servis ağını geliştiriyor. İstanbul Kadıköy’ün en önemli caddelerinden olan Söğütlüçeşme Caddesi 25 numarada açılışa hazırlanan üç katlı Huawei Kadıköy Teknik Servis Merkezi, 21 Ekim Cumartesi gününden itibaren hizmete başlayacak. Huawei Kadıköy Servis Merkezi’nde aynı zamanda 19 Ekim itibariyle (bugün) ürün satışına da başlanacak.

Açılış günü ve haftasonunda Y9 Prime 2019 model telefonlar 100 TL, P30 lite ve P30 Pro model telefonlar ise 500 TL indirim avantajları ile tüketicilere sunulacak.

Her ayın son Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri gerçekleştirilen Huawei Servis Günleri, Kadıköy Servis Merkezi’nde de geçerli olacak. Her türlü telefon onarımında 100 TL’ye varan indirimler Huawei sahiplerini bekliyor. Eğer bu günler tatil ise veya servisler kapalı ise gelecek ilk gün aktivite devam ediyor.

Huawei Servis Günleri, ayda bir kere teknik servise kendisi gelip cihazı elden teslim eden kullanıcılar için geçerli oluyor. Kullanıcılar model fark etmeksizin telefonlarını doğrudan Huawei teknik servisine getirdiklerinde, yalnızca 1 saat içinde sorun giderilip telefon kendilerine teslim ediliyor.

Veriyi iyi yönetebilen çağı yakalayacakNesnelerin İnterneti ile birlikte milyarlarca cihaz birbirine bağlanacak, her bir cihazın ürettiği veri ise ‘big data’ yani ‘büyük veri’yi ortaya çıkaracak. Bu kapsamda veri yönetimi konusunda dünyanın önde gelen isimlerinden biri olan Hitachi Vantara’nın Türkiye Genel Müdürü Önder Sönmez, Hitachi Next 2019 zirvesinde Hürriyet’e özel önemli açıklamalarda bulundu.
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