HUAWEI Kadıköy Servis Merkezi bugün açılıyor
Kullanıcı taleplerini dikkate alarak verdiği tüketici hizmetlerini geliştiren HUAWEI, teknik servis ağını İstanbul Anadolu yakasında yaygınlaştırıyor. Kadıköy’de açılışa hazırlanan Huawei Kadıköy Teknik Servisi 19 Ekim itibariyle (bugün) ürün satışına, 21 Ekim itibariyle Huawei kullanıcılarına hizmet vermeye başlayacak.
Huawei kullanıcılarının teknik servis hizmetlerinden daha rahat ve hızla yararlanabilmeleri için Huawei, İstanbul Anadolu yakasında teknik servis ağını geliştiriyor. İstanbul Kadıköy’ün en önemli caddelerinden olan Söğütlüçeşme Caddesi 25 numarada açılışa hazırlanan üç katlı Huawei Kadıköy Teknik Servis Merkezi, 21 Ekim Cumartesi gününden itibaren hizmete başlayacak. Huawei Kadıköy Servis Merkezi’nde aynı zamanda 19 Ekim itibariyle (bugün) ürün satışına da başlanacak.
Açılış günü ve haftasonunda Y9 Prime 2019 model telefonlar 100 TL, P30 lite ve P30 Pro model telefonlar ise 500 TL indirim avantajları ile tüketicilere sunulacak.
Her ayın son Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri gerçekleştirilen Huawei Servis Günleri, Kadıköy Servis Merkezi’nde de geçerli olacak. Her türlü telefon onarımında 100 TL’ye varan indirimler Huawei sahiplerini bekliyor. Eğer bu günler tatil ise veya servisler kapalı ise gelecek ilk gün aktivite devam ediyor.
Huawei Servis Günleri, ayda bir kere teknik servise kendisi gelip cihazı elden teslim eden kullanıcılar için geçerli oluyor. Kullanıcılar model fark etmeksizin telefonlarını doğrudan Huawei teknik servisine getirdiklerinde, yalnızca 1 saat içinde sorun giderilip telefon kendilerine teslim ediliyor.
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