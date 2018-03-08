Huawei, inovasyona 20 milyar dolar yatırım yapacak

Dijital ekonomi dalgası, dünyanın kalbinde bulunan Orta Asya’da tüm sektörü baştan aşağı etkisi altına alıyor. Dijital teknolojilerin uygulanması, yönetimlerin verimliliğini de artırırken, işletmelerin faaliyetlerinde otomasyona ve hızlanmasına yardımcı oluyor. Mobil internet tabanlı ticari uygulamaların gelişimi hızlanıyor. Dijital ekonomi, tüm ülkelerin ekonomik dönüşümü ve büyümesine yeni bir ivme kazandırıyor. Huawei, uzun yıllardır Orta Asya’da faaliyet gösteriyor. Bütün sektör paydaşlarıyla iyi bir işbirliği içinde olan Huawei, bölgede lider BİT çözüm sağlayıcısı konumunda. Huawei’in Orta Asya’da sağladı ürün ve hizmetler arasında; mobil geniş bant (2G, 3G, 4G ve 4.5G), sabit ses ve geniş bant hizmetleri (xDSL, FTTH, vb.), omurga ağı iletimi, çekirdek anahtar, IPTV ve katma değerli hizmetler bulunuyor.

Huawei, akıllı bir dünya için yatırımlara devam ediyor

Önemli teknolojik atılımlar yapmak için araştırma ve inovasyon odaklı çalışmalar yaptıklarını belirten Huawei Orta Asya ve Kafkasya Bölgesi Başkan Yardımcısı Hou Tao, “Huawei olarak, teknolojik atılımlar yapmak için araştırma ve inovasyona her yıl 15-20 milyar dolar tutarında yatırım yapmayı planlıyoruz. Ayrıca, müşterilerimize daha iyi hizmet vermek ve olumlu bir sektörel ekosistemi oluşturmak amacıyla pazarlama, satış ve hizmet sistemimizi geliştirmek için 10 ila 20 milyar dolar yatırım yapmayı hedefliyoruz. Huawei, Orta Asya ülkelerinin dijital dönüşümünü teşvik etmek, Orta Asya’daki her aileye dijital yaşamı getirmek ve akıllı toplumun Orta Asya’ya gelişine hazırlanmak amacıyla zorlukları aşmak ve geleneksel sınırların ötesine geçmek için hükümet ve operatörler ile birlikte çalışacağız.

Huawei, toplumsal dönüşüme katkı sunuyor



BİT altyapısının oluşturulması, toplumsal dönüşümün gerçekleştirilmesinde, sayısal bölünmenin azaltılmasında, yenilikçiliğin teşvik edilmesinde önemli bir rol oynadığını ifade eden Tao, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Huawei Orta Asya ülkelerinin BİT planlamasında yer alacak ve ülke ekonomileri, insanların geçim standartları ve ekonomik kalkınmayı geliştirmeye katkıda bulunacak. Huawei, şimdiye kadar Türkiye, Beyaz Rusya, Kazakistan ve Özbekistan'da ulusal BİT planlarının geliştirilmesi çalışmalarında yer aldı. Son yıllarda, operatörlerin ticari faaliyetleri piyasada yatırım döngüsündeki dalgalanmalardan etkilenmiş ancak yine de faaliyetlerini istikrarlı bir şekilde sürdürebilmişlerdir. Piyasadaki dalgalanma aynı zamanda Huawei’in müşterileri ile daha yakın işbirliği yaparak ağ yapısının yatırım odaklıdan değer odaklı olma yönündeki değişimi keşfetmelerini ve ona sımsıkı tutunmalarını sağlıyor. Huawei Orta Asya’da mevcut ağ varlıklarının potansiyelinden yararlanmak ve bireylere, ev kullanıcılarına ve kurumsal kullanıcılara video, IoT ve bulut haberleşmesinde en üst düzeyde hizmet sunmak amacıyla kaliteli ev geniş bantı inşa edecek.”

5G, şebeke kullanımını zenginleştirecek



5G, gelecekte şebekenin kullanımını büyük ölçüde zenginleştirecek ve insanlar, nesneler ve sanayiler dahil olmak üzere daha fazla şeye hizmet ederek operatörler için büyük fırsatlar yaratacak. Bir fiziki ağ milyonlarca kullanım senaryosuna olanak verecek. Orta Asya’da 5G alanında yerel operatörler ile işbirliği başlatan Huawei, müşterilerinin 5G ağları kurmalarına yardımcı olmakla kalmayıp aynı zamanda müşterilerinin 5G alanında ticari başarıya ulaşmalarına ve 5G yeniliklerini keşfetmelerine yardımcı olmak için endüstri ortaklarıyla birlikte çalışıyor.

Huawei, oluşturduğu ekosistemle sektöre değer katıyor



Huawei, ekosistemin inşasını desteklemek için yerel ortaklarla birlikte çalışıyor. Huawei, bilgi, otomasyon ve akıllı teknolojilerin geliştirilmesi amacıyla zengin bir toprak sağlamak için BİT altyapısı ve akıllı cihazlar üzerine odaklanıyor.

Huawei, yerel değerlerin gelişmesine destek oluyor



Huawei, Orta Asya’daki BİT yeteneklerinin geliştirilmesine sürekli katkıda bulunuyor ve sosyal sorumluluk ile iş geliştirme konularına eşit derecede önem veriyor. 2017 yılında Türkiye, Beyaz Rusya, Özbekistan, Türkmenistan, Ukrayna ve Azerbaycan’da “Geleceğin Tohumları” adlı küresel bir BİT eğitim programı uygulamaya başlayan Huawei, bu bölgede 500’den fazla yeteneğin yetiştirilmesini sağlandı. Ayrıca, Türkiye, Özbekistan ve Kazakistan’daki tanınmış üniversitelerle cihaz bağışı, öğretmenlerin eğitimi ve Huawei Yetkili Bilgi ve Ağ Akademisi (HAINA) çerçevesinde sınıfların kurulması suretiyle yerel BT yetenek yetiştirme üsleri kurulması yönünde işbirliği yapıyoruz. Şimdiye kadar program 2 bin yeteneği eğitti. Açıklık, işbirliği ve ortak başarıyı göz önünde bulunduran Huawei, 2018’de tüm Orta Asya ülkelerinin dijital dönüşüm ve ekonomik kalkınmasına daha fazla katkıda bulunmak için hükümet ve iş ortaklarıyla yakın işbirliği yapmayı planlıyor.