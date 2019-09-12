Huawei InFocus Fotoğrafçılık Yarışması'nın kazananları belli oldu
Huawei InFocus Ödülleri, altı kategoride en iyi fotoğraf ve videoların seçilmesiyle sona erdi. Türkiye’den yapılan katılımlar dahil olmak üzere toplamda 123.478 başvuru üç turda titizlikle incelendi. Çekya’dan bir katılımcı, “Kızımın Doğduğu Gün” adlı çalışmasıyla jüri üyelerini etkiledi. Ödül alan şaşırtıcı fotoğraflar arasında iki Türk katılımcı da yer alıyor.
Huawei, mobil fotoğrafçılık ve videografi sevenlerin yoğun ilgi gösterdiği InFocus Ödülleri 2019’un kazananlarını açıkladı. Yarışma, fotoğraf kategorisinde duygular, Hayata Merhaba De, Yüzler, Uzaklar, Film Şeridi ve video formatına ayrılmış Şimdinin Hikayesi adlı toplam 6 kategoriden oluşuyor.
Yarışmaya, Türkiye dahil olmak üzere 123.000'in üzerinde başvuru alındı. En fazla yarışma başvurusu yapan ülkeler arasında Türkiye, Litvanya, Polonya ve Bulgaristan bulunuyor. Yarışmada sadece yarışmacılar değil, aynı zamanda 718.068 kez favori fotoğraf ve videolara oy vermeye karar veren internet kullanıcıları da yer aldı.
Türkiye’den yapılan başvurular arasında sanatçı Adem Ağuş’un Usta isimli fotoğrafı “Yüzler” kategorisinde ikinci olurken, sanatçı Aysun Şahin’in Gün Batımı ve Gece Işıkları adlı video eseri “Şimdi Hayat” kategorisinde üçüncülük ödülünü aldılar.
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