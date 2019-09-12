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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
12.09.2019 - 12:05, Son Güncelleme:

Huawei InFocus Fotoğrafçılık Yarışması'nın kazananları belli oldu

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Huawei InFocus Fotoğrafçılık Yarışması'nın kazananları belli oldu

Huawei InFocus Ödülleri, altı kategoride en iyi fotoğraf ve videoların seçilmesiyle sona erdi. Türkiye’den yapılan katılımlar dahil olmak üzere toplamda 123.478 başvuru üç turda titizlikle incelendi. Çekya’dan bir katılımcı, “Kızımın Doğduğu Gün” adlı çalışmasıyla jüri üyelerini etkiledi. Ödül alan şaşırtıcı fotoğraflar arasında iki Türk katılımcı da yer alıyor.

Huawei, mobil fotoğrafçılık ve videografi sevenlerin yoğun ilgi gösterdiği InFocus Ödülleri 2019’un kazananlarını açıkladı. Yarışma, fotoğraf kategorisinde duygular, Hayata Merhaba De, Yüzler, Uzaklar, Film Şeridi ve video formatına ayrılmış Şimdinin Hikayesi adlı toplam 6 kategoriden oluşuyor. 

Huawei InFocus Fotoğrafçılık Yarışmasının kazananları belli oldu

Yarışmaya, Türkiye dahil olmak üzere 123.000'in üzerinde başvuru alındı. En fazla yarışma başvurusu yapan ülkeler arasında Türkiye, Litvanya, Polonya ve Bulgaristan bulunuyor. Yarışmada sadece yarışmacılar değil, aynı zamanda 718.068 kez favori fotoğraf ve videolara oy vermeye karar veren internet kullanıcıları da yer aldı.

Huawei InFocus Fotoğrafçılık Yarışmasının kazananları belli oldu
Türkiye’den yapılan başvurular arasında sanatçı Adem Ağuş’un Usta isimli fotoğrafı “Yüzler” kategorisinde ikinci olurken, sanatçı Aysun Şahin’in Gün Batımı ve Gece Işıkları adlı video eseri “Şimdi Hayat” kategorisinde üçüncülük ödülünü aldılar.

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