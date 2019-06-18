Huawei ile Microsoft arasındaki buzlar eriyor
ABD ile Çin arasındaki ticari savaşın etkilerinin fazlaca hissedildiği Huawei markasının karşısına önce Google çıkmış, ardından Microsoft Google'ı izlemişti. Huawei marka dizüstü bilgisayarları çevrimiçi mağazasından kaldıran şirket, yine ani bir kararla bu bilgisayarların satışına tekrar başladı.
Huawei ile Microsoft arasındaki buzlar erimeye başladı. Bunun ilk sinyali ise Huawei marka dizüstü bilgisayarların Microsoft'un çevrimiçi mağazalarında tekrar satışa sunulması oldu. Böylece Huawei, resmen 'geri döndü'. Ancak şirketin en iyi cihazı olan Huawei Matebook X Pro'yu satın almak isteyen kullanıcılar 'Stokta yok' uyarısıyla karşılaşıyor.
Kullanıcıların mağaza üzerinden temin edebileceği Huawei marka dizüstü bilgisayarlar ise şöyle: MateBook, MateBook 13, MateBook X Pro (şu an stokta yok.)
Huawei, son olarak ekranı katlanabilen telefon Mate X'in çıkış tarihini ertelemiş ve bir anlamda Samsung'un Galaxy Fold'unda olduğu gibi aynı stratejiyi uygulamaya karar vermişti. Çinli şirketin daha önce içinde bulunduğumuz haziran ayında satışa sunulacağını duyurduğu Mate X’in planlanan yeni çıkış tarihi ise Eylül ayı olarak açıklandı.
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