Huawei HiVision: Yediğiniz yemeğin kalorisini fotoğrafını çekerek görün
Teknoloji hayatın her alanına dokunmaya başladı ve daha da önemlisi kullanıcıların günlük yaşam kalitesine sihirli bir dokunuş yaparak hayatı kolaylaştırıyor, kullanıcılar daha sağlıklı bir yaşam sürebiliyor. Bunun son örneği ise yemeklerin kalorisini ölçebilen telefonlar...
Huawei Mate 20 Pro ile birlikte kullanıcılara sunulan; ancak üzerinde pek konuşulmadığı için arka planda kalan bir özellik olan Huawei HiVision, yediğiniz yemeklerin kalorisini sizle paylaşıyor. HiVision özelliği ile birlikte kullanıcılar yemeklerin kalorisini görebildiği gibi, kare kod okutabiliyor, çeviri yaptırabiliyor, alışveriş ve tanımlama yapma şansını da bulabiliyor. Peki HiVision kalori hesabını nasıl yapıyor?
Cihazlarda bulunan yapay zeka teknolojisi bu konuda kullanıcılara destek oluyor. Yiyeceklerin üzerine kamerayı getirdiğinizde kaç kalori olduğunu görebiliyorsunuz. Aşağıdaki resme göz atarak kalori hesabının nasıl görüntülendiğini görebilirsiniz:
Bu işlem, iki farklı aşamadan meydana geliyor. Yiyeceğin kalorisini analiz eden sistem, AR teknolojisini kullanarak bu bilgileri sizle paylaşıyor. Böylece bir yemeğe başlamadan önce kalorisini görerek daha sağlıklı bir yaşam için önemli bir adım atmış oluyorsunuz.
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