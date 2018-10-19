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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Teknoloji
chip.com.tr
19.10.2018 - 11:05, Son Güncelleme:

Huawei, HiQ kuantum hesaplama simülatörünü duyurdu

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Huawei, HiQ kuantum hesaplama simülatörünü duyurdu

Çinli teknoloji firması Huawei, HiQ adında kuantum bilgisayarı simüle eden yeni bir servisi duyurdu!

Huawei, HiQ Kuantum hesaplama sümülatörünü resmi olarak duyurdu. Çin devinin sunduğu servis bir kuantum hesaplama simülatörünün yanı sıra, simülatör için yazılım geliştirmek amacıyla bir kuantum framework de içeriyor. HiQ platformu, kuantum araştırması ve eğitimi sağlamak için halka açık olacak.

HiQ, Huawei'nin Baş Kuantum Bilgi İşlem Yazılımları ve Algoritma Araştırmacısı Dr. Man-Hong Yung şunları söyledi: "Kuantum hesaplaması, klasik hesaplamadan farklı bir devrimsel teknolojidir, bulut bilişimin geleceğine yönelik çekirdek bir teknolojidir. Kuantum algoritmaları, daha iyi yapay zeka algoritmalarına ilham vermekte, daha güçlü hesaplama yeteneği sunmakta ve yapay zeka algoritmalarına yeni bir bakış açısı sağlamakta. Huawei, HiQ bulut hizmet platformunu piyasaya sürerek, kuantum hesaplamanın araştırılmasına yönelik kritik bir adım attı ve gelecekte kuantum hesaplamalarına yatırım yapmaya devam edecek. Huawei'nin HiQ'su, araştırmacılara, öğretmenlere ve öğrencilere, kuantum hesaplamanın teknolojik araştırmalarına ve sanayileşmesine teşvik etmek için halka açık olacak."

HiQ ile Huawei, kuantum hesaplama alanında araştırma ve yeniliklere destek verecek. HiQ, akademi ve endüstri arasında bir kazan-kazan işbirliği olarak tanımlanıyor. Dünya kuantum hesaplamaya doğru ilerledikçe, akademisyenlerin gelecekte HiQ ve benzeri araçları nasıl kullanacağını görmek kesinlikle ilginç olacak.

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