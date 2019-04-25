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YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
25.04.2019 - 07:12, Son GÃ¼ncelleme:

Huawei hangi ülkenin markasÄ±?  

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Huawei hangi ülkenin markasÄ±?  

Son dÃ¶nemin yÃ¼kselen teknoloji Ã¼reticilerinden Huawei, Ã§Ä±kardÄ±ÄŸÄ± cihazlarla rakiplerini geride bÄ±rakÄ±yor. Peki popÃ¼ler ÅŸirket hangi Ã¼lkenin markasÄ±?Â Â

Teknoloji Ã¼reticilerinin sayÄ±sÄ± gÃ¼n geÃ§tikÃ§e artÄ±nca rekabet haliyle kÄ±zÄ±ÅŸÄ±yor. AkÄ±llÄ± telefon sektÃ¶rÃ¼ne hÄ±zlÄ± bir giriÅŸ yapan Huawei ise kÄ±sa bir sÃ¼re iÃ§erisinde bÃ¼yÃ¼k baÅŸarÄ±lar elde ederek rekabetin belirleyici markalarÄ±ndan biri oldu.

Peki Huawei'nin hangi Ã¼lkenin markasÄ± olduÄŸunu hiÃ§ merak ettiniz mi? Telefon pazarÄ±nda gittikÃ§e gÃ¼Ã§lenen Huawei'yi her ne kadar yeni yeni duymaya baÅŸlasak da geÃ§miÅŸi bir hayli eskiye dayanÄ±yor.Â 
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Huawei, 1987 yÄ±lÄ±nda eski bir subay olan Ren Zhengfei tarafÄ±ndan kuruldu. Huawei, Ã‡in'in Shenzen ÅŸehrinde bulunan Ã‡in menÅŸeili ve Ã§ok uluslu bir ÅŸirkettir. Åžirketin kurulduÄŸu gÃ¼nden bugÃ¼ne temel amacÄ±Â aÄŸ ve telekomÃ¼nikasyon cihazlarÄ± Ã¼retmek ve bu cihazlarÄ± Ã‡in ve diÄŸer yabancÄ± Ã¼lkelere pazarlayÄ±p teknik destek hizmeti saÄŸlamak olmuÅŸtur.Â 

Huawei,Â Ã‡in, Amerika BirleÅŸik Devletleri, Kanada, BirleÅŸik KrallÄ±k, Pakistan, Fransa, BelÃ§ika, Almanya, Kolombiya, Ä°sveÃ§, Ä°rlanda, Hindistan, Rusya ve TÃ¼rkiye'de olmak Ã¼zere toplam 21 adet AR-GE merkezine sahiptir.Â 

Kamyon çeken mini robotlarABD merkezli ÅŸirket olan Boston Dynamics'in sosyal medya üzerinden tanÄ±ttÄ±ÄŸÄ± yeni robotu SpotMini, bir kamyonu çekebiliyor.
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