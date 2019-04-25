Huawei hangi ülkenin markasÄ±?
Son dÃ¶nemin yÃ¼kselen teknoloji Ã¼reticilerinden Huawei, Ã§Ä±kardÄ±ÄŸÄ± cihazlarla rakiplerini geride bÄ±rakÄ±yor. Peki popÃ¼ler ÅŸirket hangi Ã¼lkenin markasÄ±?Â Â
Teknoloji Ã¼reticilerinin sayÄ±sÄ± gÃ¼n geÃ§tikÃ§e artÄ±nca rekabet haliyle kÄ±zÄ±ÅŸÄ±yor. AkÄ±llÄ± telefon sektÃ¶rÃ¼ne hÄ±zlÄ± bir giriÅŸ yapan Huawei ise kÄ±sa bir sÃ¼re iÃ§erisinde bÃ¼yÃ¼k baÅŸarÄ±lar elde ederek rekabetin belirleyici markalarÄ±ndan biri oldu.
Peki Huawei'nin hangi Ã¼lkenin markasÄ± olduÄŸunu hiÃ§ merak ettiniz mi? Telefon pazarÄ±nda gittikÃ§e gÃ¼Ã§lenen Huawei'yi her ne kadar yeni yeni duymaya baÅŸlasak da geÃ§miÅŸi bir hayli eskiye dayanÄ±yor.Â
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Huawei, 1987 yÄ±lÄ±nda eski bir subay olan Ren Zhengfei tarafÄ±ndan kuruldu. Huawei, Ã‡in'in Shenzen ÅŸehrinde bulunan Ã‡in menÅŸeili ve Ã§ok uluslu bir ÅŸirkettir. Åžirketin kurulduÄŸu gÃ¼nden bugÃ¼ne temel amacÄ±Â aÄŸ ve telekomÃ¼nikasyon cihazlarÄ± Ã¼retmek ve bu cihazlarÄ± Ã‡in ve diÄŸer yabancÄ± Ã¼lkelere pazarlayÄ±p teknik destek hizmeti saÄŸlamak olmuÅŸtur.Â
Huawei,Â Ã‡in, Amerika BirleÅŸik Devletleri, Kanada, BirleÅŸik KrallÄ±k, Pakistan, Fransa, BelÃ§ika, Almanya, Kolombiya, Ä°sveÃ§, Ä°rlanda, Hindistan, Rusya ve TÃ¼rkiye'de olmak Ã¼zere toplam 21 adet AR-GE merkezine sahiptir.Â
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