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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
BBC Türkçe
30.07.2019 - 11:56, Son Güncelleme:

Huawei, Google'a rağmen yılın ilk yarısında gelirini yüzde 23 artırdı

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Huawei, Google'a rağmen yılın ilk yarısında gelirini yüzde 23 artırdı

Çin'in telekom devi Huawei, ABD tarafından ticari kara listeye alınmış olmasına rağmen yılın ilk yarısında gelirini geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 23 artırdı.

Huawei'den yapılan açıklamaya göre şirketin 2019'un ilk yarısındaki geliri 401,3 milyar yuan (yaklaşık 58 milyar 300 milyon dolar) oldu.

Telekom devinin aynı dönemde kâr oranındaki artış ise yüzde 8,7 oldu.

Çin halen dünyanın en büyük akıllı telefon piyasası. Huawai'nin bu piyasadaki payı yüzde 38.

Huawei geçen yıl, Apple'ı geride bırakarak, Samsung'dan sonra dünyanın en büyük ikinci akıllı telefon üreticisi olmuştu.

BBC'nin ekonomi muhabirlerinden Karishma Vaswani, birçok Çinlinin, "ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşının kurbanı" olduğunu düşündüğü Huawei'yi desteklediklerini söylüyor.

ABD müttefiklerini uyarmıştı

Washington daha önce Huawei'nin mobil internette 5G şebekesine erişmesine izin veren tüm müttefikleriyle istihbarat paylaşımını gözden geçireceğini açıklamıştı.

ABD'nin siber güvenlik ve uluslararası iletişimden sorumlu İçişleri Bakan Yardımcısı Robert Strayer, sınırlı ölçüde de olsa Huawei gibi güvenmedikleri firmaların müttefiklerinin 5G teknolojisine geçişlerinde rol almasını kabul etmeyeceklerini söylemişti.

Strayer, "ABD, Huawei ya da bir başka güvenilmeyen satıcının 5G şebekesinin herhangi bir kısmına erişmesini risk olarak görüyor" demişti.

Amerikalılar, Çin'in Çinli bir teknoloji şirketinden diğer ülkelerde elde ettiği bilgileri vermesini talep etmesi halinde şirketin de bu bilgileri vermek zorunda kalacağını savunuyor.

Şirketin Kurucusu Ren Zhengfei, hem Çin Komünist Partisi üyesi hem de Çin ordusunda görev yapan bir mühendis.

Her ne kadar bu, Çin için pek rastlanılmamış bir durum olmasa da ABD ve Batı'da kaygı yaratan bir özellik.

Zhengfei ise Huawei'nin özel bir şirket olduğunu ve Çin devleti ile tek ilişkisinin vergi ödemek olduğunu söylüyor.

Çinlilerden düşük bütçeli telefon: Honor 8STürkiye'de günden güne ismini daha sık duyduğumuz Huawei'nin bir markası olan Honor, yeni orta seviye telefonu Honor 8S'i Türkiye'de satışa sundu, biz de ürünü yakından sıcağı sıcağına inceledik.
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