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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
23.10.2019 - 07:22, Son Güncelleme:

Huawei, Google uygulamaları olmadan bundan sonra ne yapacak?

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Huawei, Google uygulamaları olmadan bundan sonra ne yapacak?

ABD ile Çin arasında süregelen ticaret savaşlarının bir yansıması olan Google'ın Huawei ambargosu, Çinli şirketi kara kara düşündürürken, son olarak tanıtılan Huawei Mate 30 serisi telefonların Google uygulamaları olmaksızın satışa sunulması dikkatlerden kaçmadı. Huawei'nin ABD halkla ilişkiler başkan yardımcısı Joy Tan, yeni dönemle ilgili ilginç açıklamalarda bulundu.

Huawei Mate 30 serisinin Google Play Store'suz satışa sunulması şaşkınlık yaratsa da, ambargo neticesinde yaşananlar artık kimseye tuhaf gelmiyor. Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı henüz belli olmayan cihazlar her ne kadar başarılı bir donanıma sahip olsa da, geçtiğimiz haftalarda Münih'te gerçekleştirilen etkinlik, ambargo nedeniyle oldukça sönük geçmişti. Bu kez Huawei'nin önemli isimlerinden biri olan Tan, bundan sonraki süreçle ilgili sürpriz açıklamalarda bulundu.

Tan, Amerikan firmalardan aldığı bileşenlere alternatifler bulduğunu, ancak Google Play Store, Chrome ve Maps gibi Google hizmetlerinden mahrum kalmanın "en zorlu kısım" olduğunu söyledi. Tan, Huawei'nin Ağustos'ta gösterdiği HarmonyOS'uyn Android'in hizmetlerinin seviyesine ulaşabilmesi için yıllar geçmesi gerektiğini de belirtti.

HarmonyOS, Huawei'nin bir süredir üzerinde çalıştığı kendi işletim sistemi... Ancak bu işletim sisteminin kapsamı bilinmediği gibi, telefonlarda kullanılıp kullanılmayacağı da net değil. Daha da önemlisi, Google'ın yıllardır Android ile milyonlarca kullanıcıya ulaşması bir yana Huawei'nin büyük bir mücadeleye girmesi gerekiyor. Zira işletim sistemini yaygınlaştırabilmek, telefon satışından çok daha zorlu bir süreç. 

Huawei, geçen hafta yaptığı açıklamada 2019'un ilk üç çeyreğinde 185 milyon telefon sevk ettiğini söylemişti. Bu, önceki yıla göre yüzde 26 artış anlamına geliyor ancak bu veriler, Google uygulamalarından yoksun telefonlar piyasaya sürülmeden önceydi.

Veriyi iyi yönetebilen çağı yakalayacakNesnelerin İnterneti ile birlikte milyarlarca cihaz birbirine bağlanacak, her bir cihazın ürettiği veri ise ‘big data’ yani ‘büyük veri’yi ortaya çıkaracak. Bu kapsamda veri yönetimi konusunda dünyanın önde gelen isimlerinden biri olan Hitachi Vantara’nın Türkiye Genel Müdürü Önder Sönmez, Hitachi Next 2019 zirvesinde Hürriyet’e özel önemli açıklamalarda bulundu.
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