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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
17.05.2019 - 08:07, Son Güncelleme:

Huawei Geleceğin Tohumları 2019’da finalistler belli oluyor

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Huawei Geleceğin Tohumları 2019’da finalistler belli oluyor

Huawei'nin bugüne kadar dünya çapında 96’dan fazla üniversiteden, 30.000’den fazla öğrencinin katıldığı “Geleceğin Tohumları – Seeds For the Future” küresel sosyal sorumluluk projesinde başvurular devam ederken, finale kalan 10 kişi 19 Mayıs’ta gerçekleşecek son mülakat sonrası belli olacak. Türkiye’nin önemli üniversitelerinden 10 öğrencinin yer alacağı proje, 22 Haziran - 5 Temmuz 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

"Seeds For The Future - Geleceğin Tohumları 2019" projesine katılmaya hak kazanacak öğrenciler, 19 Mayıs’ta gazeteci ve program yapımcısı Cem Seymen ile internet üzerinden canlı olarak yapacakları mülakat sonrasında belirlenecek. Programda yer alacak Türk öğrenciler hem Çin’i yakından tanıma hem de HUAWEI’nin Shenzhen’deki merkezini yerinde görme ve burada bilgi teknolojileri eğitimi alma şansına sahip olacak.

HUAWEI’nin küresel çapta birçok ülkede hayata geçirdiği kurumsal sosyal sorumluk projelerinden biri olan “Geleceğin Tohumları – Seeds For the Future’ın temel amaçları arasında; genç nüfusa farklı bir kültürel bakış açısı kazandırmak, gençlerin kariyer hedeflerine katkı sağlamak, Türkiye’de HUAWEI’nin teknoloji ve Ar-Ge’deki gücünün farkında olan marka elçileri yaratmak ve bilişim alanında nitelikli insan kaynakları profili oluşturulmasına destek olmak yer alıyor.

5'er kişilik 5 farklı sosyal mühendis takımından oluşan Geleceğin Tohumları 2019 adayları, 19 Mayıs'ta Kolektif House'ta öğlene kadar sürecek bir eğitim alacak ve aralarında gazeteci ve program yapımcısı Cem Seymen'in de yer aldığı jüriye projelerini sunacak. Mülakat programı, www.seedsforthefutureturkiye.com internet sitesinden canlı olarak yayınlanacak ve yine bu site üzerinden duyurulacak.  

Bu yıl gerçekleştirilecek organizasyon, Pekin’deki açılış töreniyle başlayacak. Öğrenciler, programın ilk haftasında Çin dili ve kültürü içeriğiyle birlikte; Çin Seddi, Yasak Şehir, Tiananmen Meydanı gibi Çin kültürünün önemli tarihi noktalarına ziyaretler gerçekleştirecek.

Öğrenciler, programın ikinci haftasında ise Shenzhen’de bulunan HUAWEI genel merkezinde; şirketin uluslararası iş kültürü, değerleri, iş çözümleri ve uçtan uca ürün gamını yerinde inceleme fırsatı ile beraber; gelecekteki iş yaşamlarına ışık tutacak önemli deneyimler yaşama fırsatı da bulacak.

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