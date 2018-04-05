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    Huawei, FusionCube ile hızlı kurtarma ve iş sürekliliği sağlıyor

    Hürriyet Haber
    05.04.2018 - 10:27 | Son Güncelleme:

    Huawei, verilerin korunması ve hızla kurtarılması için Veeam Availability Suite’den yararlanan Huawei FusionCube, hiper bütünleşik platform ile oluşturulmuş onaylı bir çözüm kümesini kullanıma sundu. Huawei’in onaylanmış çözümü, işletmelere iş yüklerini korumak ve güçlendirmek için yüksek düzeyde ölçeklendirilebilir ve yönetilmesi kolay bir platform sağlıyor.

    Veeam, kurumsal iş çözümleri için daima kullanılabilir yenilikçi yöntem, FusionCube ile hiper bütünleşik altyapısındaki tüm iş yüklerine tek bir klavyeden veri erişilebilirliği ve koruma imkanları getiriyor.

    Huawei FusionCube, kurumsal düzeyde bir veri merkezi ve hiper bütünleşik bir altyapıdır. Çözüm, işletmeye özel bulut, sanallaştırma platformu, masaüstü bulut, şubeler ve veri ambarı gibi senaryolara uygun. FusionCube, Huawei FusionSphere, VMware vSphere ve KVM gibi ana sanallaştırma platformlarının yanı sıra SAP HANA, Oracle, IBM DB2 ve Sybase gibi ana akım veri platformlarını da destekleyerek, en yüksek düzeyde performans, basitleştirilmiş yönetim ve üstün hizmet sürekliliği sağlıyor.

    Huawei’in Sunucu Ürün Hattı Başkanı ve IT Ürün Hattı Başkan Yardımcısı Qiu Long, “Huawei FusionCube ve Veeam Availability Suite’in birleşimi, Always-On hiper bütünleşik altyapının faydalarından yararlanmak isteyen şirketler için kazan-kazanı temsil ediyor. Hiper bütünleşik ve bulut platformlarının sorunsuz entegrasyonunun geliştirilmesinde öncü olan Huawei için müşterilerin performansıyla birlikte iş sürekliliğine sahip olmalarını sağlamak çok önemlidir. Veeam ile çalışmak, işletmelere hibrit buluttan yararlanma konusunda daha fazla güven verecektir” dedi.

    Artan çalışma süresi ve kurtarma hizmet seviyelerinin tüm dünyadaki işletmeler için kritik öneme sahip olduğunu belirten Veeam Küresel İş ve Kurumsal Gelişimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Carey Stanton, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Huawei ile ortak müşterilerimiz, daha çevik bir dönüşümü desteklemek için hiper bütünleşik altyapıya ve hibrid bulutlara geçiyor. Bu geçiş sürecinde de yalnızca Veeam’in sağlayabileceği sürekli etkin erişebilirlik ve iş sürekliliği talep ediyorlar.”

    Etiketler: teknoloji
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