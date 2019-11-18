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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
18.11.2019 - 09:26, Son Güncelleme:

Huawei FreeBuds 3 kablosuz kulaklık modelinin fiyatı ortaya çıktı

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Huawei FreeBuds 3 kablosuz kulaklık modelinin fiyatı ortaya çıktı

Çin merkezli teknoloji üreticisi Huawei'nin Eylül ayında Berlin'de gerçekleştirilen IFA 2019 teknoloji fuarında ilk kez dünyayla paylaştığı yeni kablosuz kulaklığı Huawei FreeBuds 3'ün Türkiye satış fiyatı belli oldu.

Kirin A1 çipi, giyilebilir teknolojiler pazarı için özel tasarlanmış ilk çip olma özelliğine sahip. Kirin A1, 4,3 mm x 4,4 mm boyutlarındaki küçük kaplama alanı sayesinde karmaşık işlemleri verimli ve güçlü bir şekilde yapabiliyor. Dünyanın ilk BT 5.1 ve BLE 5.1 destekli giyilebilir yongası olan Kirin A1, FreeBuds 3'ün sağlamlık ve bağlantı kolaylığı için önemli bir bileşen. İletişim alanındaki akıllı adaptif frekans atlamalı teknolojinin getirdiği Huawei’nin yeni nesil Bluetooth sinyal seçim algoritması ile birleştiğinde, Kirin A1, Wi-Fi gibi 2.4GHz sinyalinden etkilenen frekans bantlarını dinamik olarak belirleyebilir ve serbest bir kanala atlayabilir. Bu özellik, çevresel değişikliklere hızlı bir şekilde adapte olmasını ve daha yüksek parazit önleyici yetenekler elde edilmesini sağlıyor.

Huawei’nin kendinden eşzamanlı ve çift kanallı Bluetooth'u, kablosuz kulaklığa gerçek stereo sesin getirilebilmesini sağladı. Huawei’nin kendi geliştirdiği çift kanallı senkron teknolojisi, iki kulaklığın sol ve sağ ses kanallarına iletilen ses sinyalini doğrudan akıllı bir cihazdan almasına izin verirken, cihaz ve iki kulaklık arasında parazitsiz doğrudan iletişim kurulmasını sağlıyor. Kendi geliştirdiği çift kanallı senkronize iletim modu kullanan kuaklığın gecikme süresi 190ms ultra düşük seviyede kalıyor ve FreeBuds 3'ü, sürükleyici bir oyun deneyimi için anında akustik geri bildirim isteyen oyuncular için daha iyi bir kablosuz kulaklık haline getiriyor.

HUAWEI FreeBuds 3, cebe rahatça sığacak ve avuç içine kolayca oturacak şekilde tasarlanmış yuvarlak bir şarj çantası içinde bulunuyor.

Huawei FreeBuds 3 kablosuz kulaklık modelinin fiyatı ortaya çıktı

Ergonomik yuvarlatılmış eğrisi ve doğal açık oturuş tasarımı ile HUAWEI FreeBuds 3 kulaklık, dinleyicilerin isterlerse saatlerce kulakta tutmasını sağlayan konforlu ve sağlam bir kullanım sağlıyor. Şık tasarımlı HUAWEI FreeBuds 3, parlak siyah ve parlak beyaz kaplamalarla tamamlanan minimal ancak modern bir tasarım sunuyor.

Estetik, ergonomik ve akustik faydaya sahip yeni form faktörleri üzerinde yapılan araştırmalar, HUAWEI FreeBuds 3 için Dolphin Bionic Design'ı ortaya çıkarttı. Bu tasarım, kulakta biraz daha derine oturabilme yeteneği ile birlikte, dinleyici için ses kalitesinde belirgin bir iyileşme sağlıyor.

Huawei, Kirin A1 yongası için gelişmiş bir Ses Dijital Sinyal İşlemcisi geliştirdi. Yonga, ses işleme frekansında sunduğu 356 MHZ'e varan oranları ile endüstriye öncülük ediyor. Hassas ve gerçek zamanlı 3A çağrı gürültü azaltma algoritması, HUAWEI FreeBuds 3'ün diğer tarafın daha net duymasını ve yüksek kaliteli bir çağrı deneyimi yaratmasını sağlamak için çevre gürültüsünü etkin bir şekilde azaltmasını sağlıyor.

FreeBuds 3 kutusu, kablosuz şarj özelliğine sahip olduğu için hem kablosuz şarj cihazları ile hem de ters kablosuz şarjı destekleyen akıllı telefonlar şarj edilebiliyor. Kirin A1 çipinin yüksek verimli güç tüketimini kullanan HUAWEI FreeBuds 3, tek bir şarjla dört saatlik, şarj kutusunun yanında kullanıldığında toplam 20 saatlik çalma süresi sağlayabiliyor.

Huawei FreeBuds 3 kablosuz kulaklığın Türkiye fiyatı ise 1099 TL olarak belirlendi.

ABD'de robotlar futbol oynadıABD'de Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) tarafından üretilen minik robotlar parkta futbol oynadı. MIT Biyobenzetim Robotik Laboratuvarı tarafından üretilen Mini Cheetah robotları, yeşil alanda futbol oynarken görüntülendi. Her biri 9 kilogram ağırlığındaki robotlar, dört bacağıyla hareket ederek kendi etrafında 180 derece dönebiliyor. Mini robotların, saatte yaklaşık 8 kilometre hızla koşabildiği, düştüğünde kendi kendine kalkabildiği ve yüksek bir yerden atladığında yumuşak bir iniş yapabildiği belirtildi.
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